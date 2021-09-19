Стало известно, как выглядит могила Ланового спустя 7 месяцев после похорон

Народного артиста СССР Василия Ланового не стало 28 января 2021 года. Однако до сих пор на могилу звезды советского кинематографа на Новодевичьем кладбище стекаются поклонники, коллеги и близкие люди, чтобы почтить память гения.

В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места захоронения знаменитости. На записи видно, что могила Ланового выглядит не очень ухоженно – причина в том, что на месте последнего пристанища актера до сих пор нет памятника. Вероятно, он готовится, и уже через несколько месяцев согласно традициям будет установлен. Пока же – крест и фотография звезды, который в свое время зажег огонь в сердцах миллиона людей.

Впрочем, нельзя не заметить и другой детали – могила Ланового усыпана цветами, причем свежими. Это говорит о том, что место часто посещают в дань уважения к прославленному артисту.

5-tv.ru

Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в начале января. Вскоре с поражением 5% легких его госпитализировали. В клинике ему провели операцию, после которой актера подключили к аппарату ИВЛ. Состояние знаменитого пациента резко ухудшилось 28 января. Он был экстренно переведен в отделение реанимации. Вечером того же дня Василий Семенович умер на 88-году жизни. Церемония прощания с народным артистом СССР состоялась 1 февраля в его родном театре. Его похоронили на Новодевичье кладбище.