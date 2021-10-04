Эксперты назвали последствия «досье Пандоры» для Зеленского

Публикация компромата на президента может обернуться для него уходом с поста, считает эксперт.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому после публикации Международного консорциума журналистских расследований материалов «досье Пандоры» будет сложнее концентрировать власть, что может привести к его уходу с поста главы государства. Такую точку зрения высказал главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в Facebook.

По его мнению, есть несколько причин, которые могут обернуться тяжкими последствиями для главы Незалежной. Во-первых, обострится ситуация в среде украинской политической элиты в целом, возрастет сопротивление президенту. Во-вторых, полагает эксперт, обещание продолжать публикацию данных расследования «будет элементом шантажа», чтобы лидер страны делал то, что требуют.

Журналист считает, что после демонстрации фильма «Офшор-95» изданием «Следствие. Инфо», Запад убедится в наличии связи президента с олигархом Игорем Коломойским.

«Разуверить в этом Запад Зеленский может разве что путем ареста Коломойского и всех его активов по делу Приватбанка», — пояснил Гужва.

Но в таком случае олигарх обнародует компромат на президента, что является большей бедой, чем «досье Пандоры».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев убежден, что президенту Украины Владимиру Зеленскому могут объявить импичмент из-за публикации данных о его офшорах в «досье Пандоры». Политолог отметил, что эти сведения могут быть использованы оппонентами Зеленского для его ухода или ослабления.

«Вопрос импичмента может быть поднят, но это не так просто — объявить ему импичмент. Все-таки он пока контролирует парламентское большинство, хотя им очень многие недовольны, и в парламентском большинстве тоже», — цитирует Силаева РИА Новости.

Однако существует несколько способов, как эту публикацию могут использовать против Зеленского, считает политолог. Во-первых, на него могут давить, добиваясь принятия нужных решений. Во-вторых, украинского президента могут поссорить с Западом, для которого очень важна тема борьбы с коррупцией.

Как писал 5-tv.ru ранее, Центр исследования коррупции и организованной сообщило, что Владимир Зеленский до прихода к власти использовал офшорные схемы, чтобы члены его семьи могли получать прибыль от бизнеса за рубежом, при этом не декларируя ее.