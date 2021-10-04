Вележева потребовала от Корчевникова признаться в их романе: «Чего ты молчишь?»

Актриса, обиженная на вопросы телеведущего о возможных изменах ее мужа, ответила ему призывом раскрыть совместные тайны.

Актриса Лидия Вележева на днях приняла участие в телепрограмме Бориса Корчевникова, где телеведущий в разговоре с гостями выведывает тайны их личной жизни. Отметившая на днях 55-летие артистка стойко выдерживала нападки шоумена, но один из вопросов о возможных изменах ее супруга Алексея Гуськова вывел ее из себя, и она пошла ва-банк. Лидия огорошила Бориса, призвав его прилюдно рассказать об их совместном романе.

«Боря, а ты слышал о нашем с тобой романе? <…> Давай признаемся, ну чего ты молчишь? Расскажешь о нашей постельной сцене?» — потребовала актриса в эфире шоу на «России 1».

Явно не ожидавший такого поворота событий Корчевников стушевался и смог лишь выдать, что даже «об этом мечтать не мог».

В начале 2000-х Корчевников и Вележева встречались на одной съемочной площадке. Знаменитостей тогда объединила работа в сериале «Воровка. Счастье напрокат», но деловые отношения так и не переросли в романтические, хотя слухи об этом ходили.

Вележева припомнила Корчевникову, что он в то время открыто восторгался актрисой.

«Ты стоял в съемочном павильоне и постоянно смотрел на меня. У меня даже есть фото, на котором ты меня целуешь», — подлила масла в огонь Вележева, перехватив инициативу в эфире.

39-летний ведущий ответил, что действительно часто наблюдал за красивой и талантливой Лидией, объяснив свое восхищение мастерством актрисы: сам от только делал первые шаги в кинематографе.

Как ранее писал 5tv.ru, Корчевников попробовал «вычислить» любовника певицы Славы.