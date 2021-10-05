«Отжимает внимание»: эксперт по коммуникациям объяснила поведение тяжелобольного Губина

Певец недавно заявил, что из-за страшной болезни готовится к смерти.

Поведение певца Андрея Губина, который признался, что ждет смерти из-за страшных болей, может быть объяснено тем, что ему не хватает интереса со стороны публики. Об этом 5-tv.ru рассказала эксперт в области коммуникации, чтения эмоций и поведения Светлана Пешенькова.

«Человек по определенному складу своей нервной системы занимается по факту отжиманием внимания. Если раньше он это делал на сцене, сейчас он это делает с помощью рассказов о том, как ему плохо», — объяснила специалист.

В речи Губина, заметила она, очень много прилагательных эмоционального окраса, но в суть рассказа сложно вникнуть. Кроме того, певец занимает ярко выраженную позицию жертвы.

«Если мы говорим про психическое состояние, то оно абсолютно нормальное, присуще практически каждому второму. Просто надо понимать, вследствие чего это происходит. Возможно, вследствие возраста, возможно, нюансов наложения нервной системы психотипа, плюс упадок популярности», — рассказала Пешенькова.

В одном из последних интервью исполнитель рассказал, что уже много лет страдает от тяжелого и довольно редкого недуга — левосторонней прозопалгии. По мнению врачей, причиной болезни стало недосыпание, переутомление и хронический стресс. Губин считает, что всему виной его спортивное прошлое — до карьеры на сцене артист успел получить множество травм. Теперь же, по словам звезды, он постоянно испытывает боли и «буквально гниет заживо».

Как писал 5-tv.ru ранее, врач рассказал, почему болезнь Андрея Губина бывает неизлечимой.