Экс-жена Аршавина вышла на связь после двухмесячного молчания: «Не знаю, кто я»

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Алексей Хитров
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Бывшая жена Аршавина вышла на связь после двух месяцев молчания

Фото, видео: Instagram @arshavina_alisia_7

Подписчики в очередной раз всполошились из-за самочувствия Алисы Казьминой.

Страдающая от аутоиммунного заболевания Алиса Казьмина вышла на связь с подписчиками после двухмесячного молчания. Поклонникам, не на шутку обеспокоенным ее состоянием, экс-супруга Андрея Аршавина рассказала о своем самочувствии в Instagram.

«Я как? Не знаю, меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она шепчет вечерами фразы мне, что все впереди, лопочет, потом обнимает меня, и все — как забыла», — написала 39-летняя Казьмина.

Instagram @arshavina_alisia_7

Своим неожиданным высказыванием она еще больше встревожила подписчиков, которые уже долгое время следят за состоянием ее здоровья. В комментариях они дружно поддержали экс-супругу Аршавина.

«Алиса, все будет хорошо, главное — лечитесь!»

«Детям нужна здоровая мама. Надеемся, все у вас наладится!»

«Вы прекрасная мама, вам надо жить ради своих детей!» — желают Казьминой фолловеры.

В начале августа тяжелобольная Алиса Казьмина рассказала подписчикам, что готовится к сложнейшей операции у пластических хирургов, чтобы вернуть былую красоту. Внешность некогда красавицы изменило до неузнаваемости аутоиммунное заболевание: нос Казьминой в буквальном смысле провалился.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, телеведущая Юлия Барановская продолжает судебную тяжбу с бывшим гражданским мужем Андреем Аршавиным. Экс-супруга планирует оспорить полученное Аршавиным ранее судебное решение, по которому размер алиментов на их троих общих детей будет составлять не половину доходов, а 3/8. Такое постановление суд принял в связи с тем, у футболиста есть еще один ребенок от брака с Алисой Казьминой и алименты теперь должны быть разделены на четверых наследников.

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