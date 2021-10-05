«Выполнил свою часть плана»: сын Талькова озвучил конспирологическую версию убийства отца

Игорь Тальков-младший поделился своим мнением относительно гибели родителя после того, как тема смерти певца и музыканта снова начала активно обсуждаться из-за новой версии.

Игорь Тальков-младший, сын певца и музыканта Игоря Талькова, убитого 30 лет назад в петербургском дворце спорта «Юбилейном», озвучил на пресс-конференции конспирологическую версию гибели своего отца.

По мнению Талькова-младшего, который так же стал музыкантом, трагическая смерть автора хита «Чистые пруды» была ни чем иным, как «проведенной на высшем уровне операцией». Кто за ней стоял, Тальков-младший не уточнил.

«Ситуация была смоделирована <…> потому что ни одного медийного персонажа просто так к трибуне не допускают. <…> Отцу просто дали трибуну и потом забрали, причем жестко, так, чтобы другим было неповадно. То, что произошло в „Юбилейном“ почти 30 лет назад, это, я считаю, на высшем уровне проведенная операция», — заявил сын Талькова.

Музыкант уверен, что кто-то умело столкнул участников конфликтной ситуации, в которой погиб его отец, а сам в это время осуществил убийство «профессионально с расстояния».

«Он выполнил свою часть плана и, когда дал понять, что персонаж он не очень удобный — как лидер мнений, как человек, который стремится объективно понимать то, что происходит, — его убрали. Чтобы никому не повадно было», — сказал Тальков-младший.

Рок-музыкант Игорь Тальков погиб от огнестрельного ранения 6 октября 1991 года. Виновником трагедии почти 30 лет считали близкого друга певца и его концертного директора Валерия Шляфмана, бежавшего в Израиль. По другой версии, музыканта случайно застрелил бывший телохранитель певицы Азизы Игорь Малахов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь вдовы Игоря Талькова Ирина Красильникова опровергла все смутные теории трагедии 30-летней давности и раскрыла новые детали смерти.