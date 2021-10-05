Что нужно сделать в новолуние 6 октября для гармонизации отношений или привлечения любви

Новолуние в знаке Весов в этом году выпадает на 6 октября. Обычно в этот период Луна выступает под девизом: «Хочешь жить — умей вертеться». Но не в этот раз. Сейчас знак Весов предполагает гармонию и умиротворение. А как этого достичь в интервью 5-tv.ru рассказала специалист по западной астрологии Юлия Бурдыленко.

Что нужно сделать в новолуние?

Эксперт рекомендует навести порядок дома, прибрать или выбросить все ненужные вещи, от которых вы не решались избавиться раньше. Создайте пространство, в котором вам хорошо и уютно. Возможно, придется сменить цветовую гамму: окружите себя салатовыми, пастельными тонами, так как они символом планеты Венера.

«Ведь Венера — правитель знака Весов. Она отвечает за эту элитарность, за эту гармонию, неспешность и миловидность», — считает специалист.

Люди, рожденные под знаком Весов, одним своим присутствием несут гармонию, для всех, говорит Юлия Бурдыленко. Если в вашем окружении есть родившиеся под покровительством этого созвездия люди, то они обязательно помогут достичь вам ваших целей, даже не осознавая этого. Когда вы достигните гармонии, пропишите все свои желания. Тогда вы точно будете знать, к чему надо стремиться.

«Когда у нас внутри гармония, тогда отношения и люди будут такими же гармоничными и прекрасными», — в заключение отметила астролог.

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