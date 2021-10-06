У звезды «Дон Сезар де Базан» Натальи Лапиной нашли опухоль в сердце

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Ника Шумерская
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Актрисе и композитору Наталье Лапиной предстоит перенести хирургическое вмешательство — ей требуется срочная операция на открытом сердце.

У звезды «Дон Сезар де Базан» Натальи Лапиной нашли опухоль в сердце

Фото: ТАСС / Мосенжник Юрий

У 58-летней актрисы Натальи Лапиной, звезды фильмов «Дон Сезар де Базан», «Остров погибших кораблей» и других диагностировали опухоль в сердце. Звезда советского экрана призналась в своем аккаунте в Instagram, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, которые потребуют хирургического вмешательства.

«Нашли опухоль в сердечном клапане, в аорте. Срочно нужна операция на открытое сердце. <…> Ждать нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей», — написала Лапина в микроблоге.

Также Наталья сообщила, что американские врачи этой новостью ошарашили ее: актриса готовилась к совсем другой операции — на глаза — и от вести о кардиологической проблеме ей стало «тревожно на сердце».

Instagram @natalia_a_lapina__

Обеспокоенная знаменитость попросила подписчиков помолиться за нее, те в ответ выразили надежду на благополучный исход операции.

«Держитесь, здоровья вам и сил»;

«Наташа, надеяться и верить, что все будет хорошо», — поддержали они любимицу.

Звезда советского кино известна по ролям в фильмах «Дон Сезар де Базан», «Остров погибших кораблей», «Жизнь Клима Самгина», «Руанская дева по прозвищу Пышка» несколько лет жила в США. В последнее время развивала музыкальные таланты, занималась написанием саундтреков для голливудских фильмов, а также российского шоу-бизнеса.

Как ранее писал 5-tv.ru, автор «По полюшку» Наталья Лапина рассказала, почему запретила Успенской исполнять свой хит.

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