Очередной конец света: в гибели человечества обвинили «убегающую» Луну

По мнению американских астрономов, ночное светило постепенно отдаляется от Земли, и у этого процесса будут катастрофические последствия.

Луна постепенно отдаляется от Земли, и процесс этот может обернуться гибелью человечества и всего живого на голубой планете. По мнению ученых из США, ночное светило продолжит свое «бегство» и будет двигаться со средней скоростью 3,78 сантиметра в год. Расставание с Луной обещает стать катастрофическим.

Эксперты полагают, что около 4,5 миллиарда лет назад Земля столкнулась с огромной планетой Теей, после чего множество обломков сблизились и образовали небесное тело, что теперь зовется Луной. Сила тяжести нашей планеты по сей день удерживает ее рядом. Но собственный вес, который, к слову, провоцирует приливы и отливы на Земле, также сказывается на движении спутника. Часть энергии утолщения передается Луне и постепенно меняет ее орбиту.

Именно приливы и отливы, считают ученые, замедляют вращение нашей планеты. Наступит момент, когда ее скорость станет такой же, как и у ночного светила. Тогда оба космических тела постоянно будут повернуты друг к другу одной стороной, что повлечет изменения климата. Они в свою очередь окажутся губительными для человека. В это же время процесс отдаления сменится обратным, и на максимально близком к Земле расстоянии Луну разорвет в клочья сила тяготения.

Ее обломки превратятся в облако и образуют вокруг планеты кольца — как у Сатурна. В материалах исследователей Планетологического института США (PSI) сказано, что тогда-то и настанет конец света. Подобные «сложные отношения» со спутником уже наблюдаются у Фобоса, который соседствует с Марсом. По прогнозам американских ученых, на весь описанный процесс уйдет несколько миллиардов лет.

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