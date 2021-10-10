Волочкова о причине смерти актера Большого: «Театр превратили в беспредел»

Бывшая прима-балерина столичного храма искусства заявила, что не удивлена трагическому происшествию, ведь безопасности там уделяют внимание в последнюю очередь.

Балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась о руководстве Большого театра и обвинила именно администрацию в трагедии минувшего дня. Как известно, во время показа оперы «Садко» погиб артист Евгений Кулеш — был придавлен двухтонной декорацией.

Актер вынес реквизит и поставил его в центре сцены. Он должен был отойти вправо или влево, но вместо этого отодвинулся назад. В это время декорация сверху начала опускаться со своей обычной скоростью — около двух метров в секунду. Коллеги попытались предупредить Кулеша об опасности, но из-за шума он не услышал криков. 37-летнего мужчину вдавило в паркет, он скончался тут же. Несколькими мгновениями позже выступавшие актеры увидели его тело и ужаснулись, спектакль немедленно прекратили.

«Честно скажу, я этому не удивлена. Мне не то, что очень искренне жаль, — это очень большое горе на самом деле! Я соболезную всем близким человека, который попал в такую ситуацию совершенно невольно. Но вы знаете, это уже такие звоночки, которые говорят о том, что не пора ли поменять руководство Большого театра и поставить туда у руководства тех людей, которые будут заниматься творчеством и следить за тем, чтобы в театре был порядок, а не думать только о деньгах», — прокомментировала для 5-tv.ru трагедию Волочкова.

По словам бывшей примы Большого, в театре с техникой безопасности дела обстоят крайне плохо. Она уверено, что падение храма искусства началось с его реконструкции, в ходе которой были украдены огромные деньги. Первым, кто бесстрашно заговорил об этом, стал танцор и педагог Николай Цискаридзе.

Безопасность не в приоритете — только деньги

Волочкова сообщила, что ее бывшие начальники сэкономили на всем — на позолоте, украшавшей здание, бархате кресел и кулис, ремонте балетных залов. Потолки в танцевальных классах такие низкие, что во время поддержек, артисты бьются головой!

«Это самое главное, пожалуй, потому что сейчас постановки в Большом театре очень масштабные, особенно в операх. В балетах совсем все не так, а вот оперные постановки связаны с большим количеством декораций, с таким техническим оборудованием, которое должно работать безукоризненно. Что касается того, что с Большим театром сейчас происходит, я скажу одним словом: это беспредел», — утверждает звезда.

Руководство Большого, уверена Волочкова, трудится только ради больших заработков, отложив заботу о творческом процессе и условиях работы артистов на второй план. Цены на билеты по 60 тысяч рублей она считает возмутительными. Танцовщица также отметила, что в буфете не работает безналичный расчет: «только кэш, все — черный нал».

«Я не хочу говорить глобально, потому что там столько нюансов, самое главное — вчерашняя трагедия, которая произошла, но еще раз вам говорю, она говорит сама за себя», — подчеркнула она.

Как рассказала 5-tv.ru артистка, после незаконного (в этом знаменитость уверена) увольнения в 2003 году она больше не бывала в залах Большого и не знакомилась с новыми сотрудниками. Предполагать, что технический персонал работает халатно, балерина не может. Однако нынешние порядки, считает она, разительно отличаются от прошлых.

Почему в Большом театре происходят скандалы и трагедии?

Прежде Анастасия Волочкова сотрудничала с легендами сцены — Юрием Григоровичем, Майей Плисецкой, Борисом Эйфманом, Владимиром Васильевым, Екатериной Максимовой, Натальей Бессмертновой. Эти деятели искусства с трепетом относились к своему делу, к творчеству, к условиям труда в том числе. Никогда ранее подобных с трагедией Кулеша не происходило. Сейчас же на танцоров нападают (В 2013 году неизвестный плеснул серной кислотой в лицо народному артисту РФ, артисту балета Сергею Филину. — Прим. ред.), а руководство, как утверждает Волочкова, поощряет проституцию в стенах театра.

«Им уже давно не до техники, не до искусства, извините, пожалуйста, руководству. Им даже звезды не нужны, потому что, конечно, легко управлять серой массой, а такие выскочки как Волочкова и Цискаридзе — кому они нужны? Они вышли и правду сказали и всю подноготную этого болота, простите, подняли. А Большой театр был вообще визитной карточкой нашей страны. Он пытается ей оставаться, но теперь только вот так вот, фактически», — заключила танцовщица.

Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели артиста Евгения Кулеша на сцене Большого. Сотрудники ведомства работают на месте трагического происшествия. Наряду с комитетом проверку инициировала и столичная прокуратура. В администрации театра заявили о готовности оказать необходимое содействие следствию. Показ «Садко» 10 октября отменили.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение упомянутого Волочковой Николая Цискаридзе о скандальном инциденте в одном из главных театров страны.