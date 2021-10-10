Лицензия на адюльтер: сексолог назвал плюсы гулящих мужей

Измену со стороны любимого человека готовы простить не все. Особенно, если речь идет о женщинах. Однако бывают случаи, когда супруга находит для себя дополнительные выгоды в любовном треугольнике.

Неверность партнера является одной из весьма распространенных причин, приводящих пару к разводу. Казалось бы, порицание адюльтера имеет в нашей культуре настолько глубокие корни, что альтернативного мнения быть не может.

Однако, как рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-сексолог, президент «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгений Кульгавчук, в его профессиональной практике встречаются исключения.

Эксперт рассказал, можно ли найти плюсы в том, что супруг «ходит налево»?

«Начнем с того, что все женщины и мужья их разные. По умолчанию, большинство людей хотят жить в мире, любви и согласии. Особенно женщины. И, конечно, если женщина видит своего мужчину как оплот надежности и верности, то так называемые „гулянки“ мужа рассматривает, как недопустимое или, как минимум, нежелательное поведение», — отметил Евгений Кульгавчук.

Однако, по словам врача-сексолога, ситуация не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Иногда от адюльтера есть и польза, считает эксперт, когда, например, законная супруга имеет так называемые «вторичные выгоды» в треугольнике муж-жена-любовница.

«Женщина может потворствовать, и даже косвенно провоцировать мужа на адюльтеры, поскольку он после этого на чувстве вины становится лучше, и в формате моральной компенсации одаривает свою жену подарками или поездками на курорт. В какой-то степени можно говорить о покупке лицензии на адюльтер», — признался Кульгавчук.

Считается, что во всеуслышание такие моменты взаимоотношений в браке не обсуждаются, однако стороны в такой ситуации все прекрасно понимают и даже привыкают так жить. Но есть еще один вариант, который приводит к поиску объекта страсти вне брака.

«Несовпадение половой конституции, то есть темперамента. Чрезвычайный напор мужчины с предъявлением претензий жене в „отлынивании“ от так называемого супружеского долга, нежелание идти на компромисс, вызывает эмоциональное отторжение у жены. Но разводиться она не хочет, поскольку, например, муж, по ее мнению, неплохой отец, неплохо зарабатывает и вне сексуальной сферы отношения ее устраивают», — объясняет врач-сексолог.

В таком случае, по словам эксперта, некоторые женщины бывают даже рады, что это сексуальное «бремя» несет очередная ее «помощница», только не по хозяйству, а по интимной части.

Впрочем, вопрос о том, насколько женщина, придерживающаяся такой позиции испытывает к мужу искренние чувства, что считает близость с ним чем-то обременительным, остается открытым.

Как бы там ни было, по мнению эксперта, в наличии у супруга любовницы, есть и еще один плюс.

«Некоторые жены, большей частью из творческой среды, иногда признаются на приеме, что рассматривают временные так называемые „увлечения“ мужа, как его обновление», — отмечает Кульгавчук.

Женщины имеют определенную выгоду от того, что изменяющий муж становится более галантным, чистоплотным и следящим за собой и дома.

При этом, об источнике приподнятого настроения супруга жены, конечно, догадываются, но вслух не говорят. Некоторые женщины, которые знают об изменах мужа, рассматривают это, как своего рода лицензию и на свои «приключения».

Однако, как считает эксперт, несмотря на кажущуюся и декларируемую легкость подобных отношений, даже в семьях с самыми широкими взглядами на адюльтер порой возникают и ссоры, и драмы, и даже серьезными кризисами.

Как рассказал Евгений Кульгавчук, вариантов восприятия и переживания опыта измены в браке очень много.

«Но все же стоит признать, что все они далеки от гармонии. Ведь это может закончиться разводом, принесенными домой заболеваниями, передающимся половым путем и другими проблемами», — заключает эксперт.

По мнению врача-сексолога, для длительных и гармоничных отношений между мужем и женой, лучше решать имеющиеся проблемы и устранять семейно-сексуальные дисгармонии вовремя — самостоятельно или, в случае, если семейную жизнь никак не удается наладить, обратиться к врачам — сексологам.

Отмечается, что такой специалист работает на благо обоих партнеров и нацелен достичь результата, при котором все будут счастливы, поэтому обязательно сможет подсказать, в чем заключается пресловутая золотая середина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о плюсах полигамных отношений, по мнению сексолога.