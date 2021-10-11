Татьяна Васильева о причине конфликта с Шифриным: «Кинул меня»

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Анна Павлова
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Артисты были близки и дружили много лет, пока между ними не завязалась большая ссора.

Татьяна Васильева о причине конфликта с Шифриным: «Кинул меня»

Фото: globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что стало причиной ее конфликта с известным юмористом и коллегой по цеху Ефимом Шифриным. Многие годы артисты были не разлей вода, но спустя время между ними как будто пробежала кошка.

По словам Васильевой, несколько лет назад вместе с Шифриным они готовили спектакль. С новой программой планировали гастролировать также вместе. Но неожиданно для артистки звезда «Аншлага» сорвался и уехал один.

«Я так думаю, что он уехал на все лето на заработки, а меня кинул. Я надеялась летом поработать, но он решил сам заработать», — сказала Васильева в эфире канала НТВ.

Ефим Шифрин и Татьяна Васильева в спектакле "Танцуй со мной". 2020г.Ефим Шифрин и Татьяна Васильева в спектакле «Танцуй со мной». 2020 г. globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса подчеркнула, что спектакль все равно получился отличным. Судя по всему, артистка не держит обиды на своего друга молодости. Она хорошо отзывается о нем, считает замечательным артистом. Она и сегодня ностальгирует по тем временам, когда дружила с Шифриным и с грустью отмечает: заменить друга ей не сможет никто.

Это далеко не первый конфликт между артистами. Ранее Васильева уже жаловалась на поведение Шифрина во время репетиций. Васильева подчеркивала, что звезда «Аншлага» и уж слишком ранимый и многое воспринимает в штыки. Все это приводило к ссорам прямо во время работы на театральной сцене.

Как ранее писал 5-tv.ru, Татьяна Васильева заступилась за сидящего в колонии Михаила Ефремова. Артистка уверена, что ее коллега не должен находиться за решеткой.

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