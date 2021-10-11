Татьяна Васильева заступилась за сидящего в колонии Михаила Ефремова

Актриса уверена, что коллега не должен находиться за решеткой.

Актриса Татьяна Васильева вступилась за коллегу Михаила Ефремова, отбывающего срок в колонии после трагического ДТП, виновником которого он стал. Она считает, что деятели искусства не обязаны отвечать за содеянное, отбывая срок за решеткой, ведь для них это наказание хуже смертного приговора. Васильева уверена, что актера надо спасать из тюрьмы и лечить.

«Кому сейчас хорошо, что его нет на сцене, что его нигде нет? Это понятно, что погиб человек. Но кто его вернет? Никто. Я понимаю, что ужасно говорю, но Миша сейчас там умирает. Алкоголизм — это страшная болезнь», — заявила она в эфире шоу на НТВ.

Сестра Михаила Ефремова Анастасия рассказала, что в общении с родными он бодрится, но жить в условиях колонии ему тяжело. По ее словам, контингент, где сидит знаменитость, молодой. Все называют его дядей Мишей. Быт заключенных там, как в общежитии, они спокойно перемещаются по территории.

«К нему хорошо все относятся. На здоровье не жалуется. Он не жалуется вообще ни на что — это ефремовская черта. Работает, вставляет замки в молнии для медицинских скафандров», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменилось здоровье Михаила Ефремова в тюрьме.