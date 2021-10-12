«Игра в кальмара»: кто вы по знаку зодиака из корейского хита от Netflix

Южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара», несмотря на диковатость сюжета, возглавил рейтинги популярности более чем в 90 странах мира. Миллионы людей, затаив дыхание, следят за судьбами главных персонажей истории в жанре выживание. Как проявляются характеры героев в соответствии со знаком зодиака, изучил журнал Elle Girl.

Овен. Чан Док Су, № 101

Гангстер Чан Док Су — типичный представитель знака Овен: стремится к лидерству и ищет союзников в своих планах. При этом неуравновешенный и склонный к эмоциональным срывам.

Телец. Вербовщик

Вербовщик (камео Кон Ю) — терпеливый аналитик, не боящийся применять силу в случае необходимости. Как и все Тельцы, не любит, когда кто-то вмешивается в его дела, и всегда добивается своего.

Близнецы. Пен Ки, № 111

Врач Пен Ки не лезет за словом в карман и всегда на страже своих интересов, что свойственно представителям знака Близнецы. О двойственности персонажа говорит то, что он с самого начала вел двойную игру, связавшись с нечистыми на руку охранниками.

Рак. Али Абдул, № 199

Гастарбайтер Али Абдул, как и все Раки, всегда выполняет свои обещания, бесконечно верен и предан друзьям и семье. Однако судьба персонажа говорит о том, что представителям знака нужно быть внимательными в отношениях с окружающими.

Лев. Сон Ки Хун, № 456

Игроман Сон Ки Хун мнит себя главным героем, что типично для Львов. К тому же может запутаться и сбиться с пути. Вместе с тем он способен объединить людей, взять на себя роль лидера при необходимости и свернуть горы ради цели.

Дева. Чхо Сан Воо, № 218

Студент Чхо Сан Воо всегда готов к действию и имеет план на любое развитие событий, кроме того, он хорошо чувствует людей. Все это говорит о том, что он — типичная Дева. Однако на его примере представители знака должны усвоить, что ничего не бывает дороже семьи и близких.

Весы. Хван Ин Хо, ведущий

Ведущий Хван Ин Хо — один из самых загадочных и сложных персонажей. С одной стороны, он жесток, но в то же время по-своему справедлив, и относится к каждому по его заслугам. При этом он проявляет себя как искусный манипулятор, что тоже характеризует его как представителя знака Весы.

Скорпион. Хван Чжун Хо, полицейский

Полицейский Хван Чжун Хо, как и положено Скорпионам, упрям, проворен и в меру жесток, но только к тем, кто этого заслуживает. Кроме того, он умудряется быть в курсе всех событий, оставаясь при этом в тени.

Стрелец. Кан Сэ Бек, № 067

Беженка Кан Сэ Бек всегда остается верной своим принципам и сохраняет хладнокровие, предпочитая больше опираться на разум, чем на чувства и эмоции. Это характеризует ее как типичного Стрельца.

Козерог. Чжи Ен, № 240

Бывшая заключенная Чжи Ен не по годам мудра. Лучше, чем она, союзника не найти. При этом она сострадательна и добра. Именно такие качества проявляют Козероги, если с ними подружиться.

Водолей. О Иль Нам, № 001

Старик О Иль Нам — азартный, прямолинейный и странный, какими и являются Водолеи. Кроме того, он новатор и изобретатель, которые часто рождаются именно под этим знаком. Данный персонаж, собственно, и придумал жуткий мир «Игры в кальмара» и ее правила.

Рыбы. Хан Ми Не, № 212

Называющая себя матерью-одиночкой Хан Ми Не хитра, истерична и готова пожертвовать гордостью, чтобы выжить в той или иной ситуации. Со знаком Рыб ее роднит крайняя эмоциональность, импульсивность и склонность быть идеалисткой.

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