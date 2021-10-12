Бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста
Елена Аворес призвала надеяться на лучшее — она уверена, что с отцом ее дочери все будет хорошо.
Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov
Бывшая жена Александра Серова Елена Аворес прокомментировала состояние здоровья артиста — недавно он был госпитализирован с коронавирусом, серьезно поражены легкие.
Женщина призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта надеяться на лучшее, но перестать беспокоить ее постоянными расспросами о здоровье отца ее дочери.
«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — оптимистично заявила Аворес.
Может создаться впечатление, что за Серова больше переживает его друг — артист и композитор Игорь Крутой. Вместе они прошли «огонь, воду и медные трубы». Крутой призвал своих подписчиков «помолиться и по возможности поставить свечу» за выздоровление близкого друга.
Люди в возрасте тяжело переносят заболевание COVID-19, а ведь Серову уже 67! Недавно 5-tv.ru рассказывал, чем занимается в больнице Лариса Гузеева, восстанавливаясь после тяжелого течения коронавируса.
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