Бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста

Бывшая жена Александра Серова Елена Аворес прокомментировала состояние здоровья артиста — недавно он был госпитализирован с коронавирусом, серьезно поражены легкие.

Женщина призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта надеяться на лучшее, но перестать беспокоить ее постоянными расспросами о здоровье отца ее дочери.

«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — оптимистично заявила Аворес.

Instagram @elenaavores

Может создаться впечатление, что за Серова больше переживает его друг — артист и композитор Игорь Крутой. Вместе они прошли «огонь, воду и медные трубы». Крутой призвал своих подписчиков «помолиться и по возможности поставить свечу» за выздоровление близкого друга.

Люди в возрасте тяжело переносят заболевание COVID-19, а ведь Серову уже 67! Недавно 5-tv.ru рассказывал, чем занимается в больнице Лариса Гузеева, восстанавливаясь после тяжелого течения коронавируса.