Бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста

|
Артем Решетов
2 046

Елена Аворес призвала надеяться на лучшее — она уверена, что с отцом ее дочери все будет хорошо.

Бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Бывшая жена Александра Серова Елена Аворес прокомментировала состояние здоровья артиста — недавно он был госпитализирован с коронавирусом, серьезно поражены легкие.

Женщина призвала подписчиков своего Instagram-аккаунта надеяться на лучшее, но перестать беспокоить ее постоянными расспросами о здоровье отца ее дочери.

«Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что все будет хорошо!» — оптимистично заявила Аворес.

Instagram @elenaavores

Может создаться впечатление, что за Серова больше переживает его друг — артист и композитор Игорь Крутой. Вместе они прошли «огонь, воду и медные трубы». Крутой призвал своих подписчиков «помолиться и по возможности поставить свечу» за выздоровление близкого друга.

Люди в возрасте тяжело переносят заболевание COVID-19, а ведь Серову уже 67! Недавно 5-tv.ru рассказывал, чем занимается в больнице Лариса Гузеева, восстанавливаясь после тяжелого течения коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
13 окт
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию
13 окт
Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым
13 окт
Сын Бориса Немцова госпитализирован с коронавирусом
13 окт
Власти Калининградской области приостановят оказание плановой медицинской помощи
12 окт
Минздрав опроверг информацию об обязательной детской вакцинации
12 окт
В правительстве оценили вероятность нехватки вакцины регионах РФ
12 окт
В Свердловской области введут QR-коды для посещения театров и салонов красоты
12 окт
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
12 окт
Песков отметил успехи России в борьбе с постковидной инфляцией в мире
12 окт
Обвиненная в равнодушии дочь Серова поблагодарила Крутого за поддержку больного отца
+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.88
0.24 83.09
0.16
Энергии придадут оптимизма: совет дня на среду 13 октября, по системе Бац...

Последние новости

11:14
Минздрав: Мы продолжаем вести переговоры о признании наших сертификатов ЕС
11:08
В Екатеринбурге трое педофилов изнасиловали школьниц на вписке
10:52
В России начали разработку переносных ЗРК повышенной дальности
10:51
ТОП-5 лжетеорий и мифов, в которые многие до сих пор верят
10:43
Школьницу из Петербурга госпитализировали с разрывом органов после картинга
10:42
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 октября, для всех знаков зодиака
Обратный отсчет: как дата рождения влияет на то, сколько нам осталось жить
Жорин об умершем бывшем официальном представителе СК: «Харизматичный человек»
Затишье перед прорывом: что принесет неделя с 11 по 17 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака