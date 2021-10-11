Лариса Гузеева из больницы вышла на связь с поклонниками
Звезда очень тяжело переносила коронавирус — но теперь восстанавливается, коротая время за просмотром любимых мультиков.
Фото: ТАСС / Родионов Владимир
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео из больницы — восстанавливаясь от очень тяжело перенесенного коронавируса, звезда смотрит любимый народом советский мультик «Котенок по имени Гав».
COVID-19 серьезно подкосил здоровье телеведущей — ее легкие серьезно поражены. Гузеева едва не оказалась в реанимации — но использование кислородного шлема и дорогого препарата помогли остановить распространение болезни. Теперь звезда под рассуждения Гава и Шарика о том, как правильно делить сосиску потихоньку реабилитируется.
Гузеева находится в группе риска по коронавирусу — ей уже 62 года, и она страдает от избыточного веса. Однако, теперь, когда заболевание осталось позади, телеведущую ждет восстановление.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что, пока Лариса Гузеева боролась за свою жизнь, ее дочь Ольга Бухарова раскрыла правду о своей сексуальной ориентации.
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