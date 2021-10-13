Что известно о подозреваемом в стрельбе возле московской школы

Стали известны подробности о подозреваемом в стрельбе возле одной из школ Москвы. Предположительно, им оказался 15-летний московский подросток-тиктокер. Молодой человек задержан правоохранительными органами. По данному делу проводится проверка, сообщает URA.RU.

«Все дети в безопасности, никто не пострадал. После уведомления от правоохранительных органов о снятии ограничений детей отпустили по домам», — сообщила пресс-служба департамента образования Москвы.

Как удалось узнать 5-tv.ru, 15-летний молодой человек увлекается страйкболом, но для этого никакие специализированные секции не посещает. Проживает с отцом. Интересно, что местом рождения подростка является крупнейший город американского штата Техас — Хьютстон. Сейчас он имеет московскую прописку. На вооружении у предполагаемого злоумышленника обнаружены восемь пистолетов: из них два электрических и шесть спринговых, а также электрическая винтовка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях происшествия, связанного со стрельбой предположительно московского тиктокера.