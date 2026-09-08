«Уже регистрируется»: началась первая магнитная буря осени

Пока она относится к первой категории.
Фото: 5-tv.ru
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На Земле началась первая магнитная буря осени
Первая магнитная буря этой осени стартовала на планете 8 сентября около 11 часов утра по московскому времени. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, уточнив, что геовозмущение уже регистрируется приборами.
«Событие на данный момент является слабым и относится к первой категории по 5-балльной шкале», — сообщили в лаборатории.
Отметим, что буря была спрогнозирована ранее. В лаборатории уточнили, что выброс солнечной плазмы достиг земной атмосферы еще в первой половине дня накануне. С того момента фиксируются продолжительные геомагнитные возмущения желтого уровня опасности, общей длительностью уже около суток. Сегодня интенсивность возросла, и порог магнитной бури был превышен.
«Согласно прогнозу, стабилизация геомагнитной обстановки возможна не раньше чем через двое суток. В этот период возможны бури уровня 2 (средние) и с небольшой вероятностью — уровня 3 (сильные)», — уточнили ученые.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученых озадачили таинственные процессы, происходящие на Солнце. Там были обнаружены множественные выбросы плазмы.
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