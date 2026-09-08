«Уже регистрируется»: началась первая магнитная буря осени

|
Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

Пока она относится к первой категории.

Первая магнитная буря осени-2026 стартовала

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Магнитные бури

На Земле началась первая магнитная буря осени

Первая магнитная буря этой осени стартовала на планете 8 сентября около 11 часов утра по московскому времени. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале, уточнив, что геовозмущение уже регистрируется приборами.

«Событие на данный момент является слабым и относится к первой категории по 5-балльной шкале», — сообщили в лаборатории.

Отметим, что буря была спрогнозирована ранее. В лаборатории уточнили, что выброс солнечной плазмы достиг земной атмосферы еще в первой половине дня накануне. С того момента фиксируются продолжительные геомагнитные возмущения желтого уровня опасности, общей длительностью уже около суток. Сегодня интенсивность возросла, и порог магнитной бури был превышен.

«Согласно прогнозу, стабилизация геомагнитной обстановки возможна не раньше чем через двое суток. В этот период возможны бури уровня 2 (средние) и с небольшой вероятностью — уровня 3 (сильные)», — уточнили ученые.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ученых озадачили таинственные процессы, происходящие на Солнце. Там были обнаружены множественные выбросы плазмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Магнитные бури
2 сент
Магнитные бури 3 сентября: чем удивит Солнце в начале осени
1 сент
Таблетки нужны? Прогноз магнитных бурь на 2 сентября
31 авг
Магнитный шторм обошел стороной? Прогноз на начало сентября
30 авг
Геомагнитные возмущения идут на спад: когда ждать спокойного неба
28 авг
Солнце пробудилось: 29 августа Землю ждет мощная магнитная буря
26 авг
Ждем последствия вспышки: когда на Землю обрушится магнитная буря
25 авг
«Мертвый» центр Солнца ожил и угрожает Земле мощными вспышками
24 авг
Затишье перед бурей: к чему готовиться метеозависимым 25 августа
20 авг
Активная сторона звезды: на Солнце зафиксировали рост вспышек
18 авг
«Мглою небо кроет»: какой силы магнитную бурю ожидать 19 августа
+9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.19
-0.40 100.17
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:55
Кошмар в дверном глазке: мужчина пришел в маске клоуна с топором к бывшей жене
14:50
«Изыски ученых до лампочки» — Юрий Лоза сравнил Землю с поездкой на велосипеде
14:45
«Уже регистрируется»: началась первая магнитная буря осени
14:40
Любовь к писателю Ерофееву довела нижегородца до уголовной статьи
14:35
Табличка, спасшая тысячи: в Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
14:30
Тело известного альпиниста нашли под лавиной в Кабардино-Балкарии

Сейчас читают

Венгрия вышлет десять российских дипломатов
Суд взыскал 114 млн рублей в пользу Долиной по делу об афере с квартирой
Провалы в памяти после 50: когда забывчивость становится тревожным сигналом
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео