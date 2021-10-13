Божена Рынска рассказала, какое наследство ей оставил Игорь Малашенко

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Надежда Квашенко
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Известно, что покойный супруг не упоминает светскую львицу в своем завещании.

Божена Рынска рассказала, какое наследство ей оставил Игорь Малашенко

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Светская львица и блогер Божена Рынска рассказала, какое наследство оставил ей покойный муж Игорь Малашенко. По словам журналистки, речь идет исключительно о недвижимом имуществе.

«Наличных денег не осталось, есть недвижимость на 16 миллионов долларов (более одного миллиарда рублей — Прим.ред.). На эти деньги претендую я, моя дочь тоже», — заявила Божена Рынска в интервью на YouTube.

Известно, что покойный супруг не упоминает журналистку в своем завещании. За имущество Игоря Малашенко блогер судится с его бывшей женой и детьми, которые живут в США По словам Рынски, судебные разбирательства приостановлены из-за коронавирусных ограничений.

ТАСС / Бобылев Сергей

Тележурналист и политолог Игорь Малашенко был найден мертвым в 2019 году в собственном доме в Испании. Было установлено, что он свел счеты с жизнью. Упоминалось, что он страдал от депрессии из-за финансовых проблем. По словам Рынски, которая стала женой тележурналиста в 2018 году, угнетающее воздействие на состояние супруга незадолго до смерти оказали продолжительные судебные разбирательства с бывшей женой.

Игорь Малашенко прожил с историком искусства Еленой долгие годы, в семье родились трое детей — две дочери и сын. Бракоразводный процесс начался в 2018 году. По словам Божены, бывшая супруга Малашенко после развода претендовала на половину его имущества.

«Жена хотела отжать у него 80% от всего имущества, такого же не бывает, он просил ее о половине. Но она наняла самых агрессивных адвокатов Нью-Йорка, которые выливали на Малашенко тонны грязи», — заявила светская львица.

Она также обвинила дочь покойного мужа в том, что она сняла с банковской карты отца порядка 2,5 миллиона рублей в течение трех месяцев и передала их матери. По словам Рынски, все это в конечном итоге и довело Малашенко до могилы.

Сама светская львица уже после смерти мужа, благодаря суррогатной матери, родила дочь Евгению. Рынска утверждает, что девочка появилась на свет в 2020-м от биоматериала покойного мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Иван Охлобыстин назвал Рынску «омерзительным персонажем».

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