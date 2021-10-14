Как правильно отметить Покров Богородицы согласно православным традициям

Иерей Николай Савченко рассказал об истории праздника и о том, как в этот день стоит вести себя православным верующим.

Считается, что начало празднику Святого Покрова Владычицы нашей Богородицы (чаще говорят просто — Покров) было положено 1 октября 910 года, по новому стилю этот день приходится на 14 октября. В его основе — предание о явлении Божией Матери Девы Марии в Константинополе: во время всенощной она вошла во Влахернский храм в окружении пророка Иоанна Предтечи и апостола Иоанна Богослова, паря в воздухе.

По одной версии, ее видели все молящиеся, по другой — только Андрей Юродивый и его ученик Епифаний. Мария сняла с головы покров и распростерла его над верующими, чем ознаменовала защиту христиан от врагов, которые в тот день окружили город, но вскоре без боя отступили. О том, как отмечался этот праздник раньше и как сейчас — рассказал иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского, что на Роменской улице в Санкт-Петербурге, Николай Савченко.

«Это один из больших праздников, он не относится к самым великим двунадесятым праздникам, но тоже достаточно значимый праздник в православной церкви. Очень давно празднуется с периода Древней Руси. Это праздник российский, в Греции он не празднуется, так сложилась просто история, хотя событие, которое послужило началом этому празднику, оно произошло именно в Греции, а точнее в Константинополе», — пояснил священник.

В этот день верующие чествуют Деву Марию, которая своим покровом защищает христиан от всевозможных вражеских нашествий, а в более широком смысле — от разных бед, напастей, ну и конечно житейских, человеческих ошибок. Православные просят Божью Матерь, чтобы она молила своего сына Иисуса Христа о спасении для каждого, чтобы этой своей молитвой оберегала людей от всего плохого. Самое главное в этот день — не осквернять свою жизнь грехом перед лицом Богородицы.

«Самое главное — что нельзя жить по греху, а уже какие-то действия житейские не могут испортить нашу жизнь. Поэтому в праздники с особенной внимательностью нужно относиться к своей жизни. В древности были более распространены такие традиции, чтобы в этот праздник не обмытся в бане, например, не работать, но надо сделать, конечно же, скидку на нынешнее время, сейчас это уже трудно осуществимо», — рассказал Савченко.

В давние времена мытье в бане и работа подразумевали отвлечение от похода в храм. Дело в том, что истопить баню и помыться всем семейством — это была большая работа, на которую мог уйти почти весь день. В праздники это считалось неправильным, надо было вымыться накануне. Что касается работы, то православные христиане по возможности старались выполнить ее раньше или позже, славно потрудиться, а в день праздника отдать жертву богу.

Рабочий график современного человека делает такую задачу практически невыполнимой, и церковь дает ему скидку. Даже сам Николай Савченко, хоть и служит в церкви, имеет дополнительную светскую работу, как и многие другие, потому не всегда имеет возможность следовать таким древним обычаям.

«Главное — это удаляться от греха, от каких-то нелепых веселий и быть более сосредоточенными. Ну и конечно, творить добрые дела, помогать нуждающимся, любить ближнего своего в делах», — заключил он.

Вокруг праздника — много и народных преданий, примет и обрядов. Не все они, естественно, имеют отношение к православным традициям, тем не менее, по сей день многие следуют им. Ранее 5-tv.ru рассказывал какой обряд на Покров поможет привлечь богатство.