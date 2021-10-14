Савелий Крамаров: как потерял родину, ребенка и здоровье

Заслуженный артист РСФСР, популярнейший советский и американский актер, заплатил за свою славу трагичной судьбой. 13 октября ему исполнилось бы 87, но онкология погубила его еще в 1995-м в возрасте 60 лет. Помимо тяжелой болезни, на долю знаменитости выпало немало других испытаний.

Как шутил сам Крамаров, во всем Советском Союзе его принимали за своего из-за амплуа «алкоголиков, хулиганов и придурков». К слову, артист признавался, что с юных лет не знавал ни одного хулигана. Необычная внешность (косоглазие) стала визитной карточкой актера, но в отличие от жизни в кино, реальность была незавидной: тяжелое детство, провал в личной жизни. Вынужденная эмиграция в США.

Отца Крамарова — известного в столице адвоката — репрессировали в 1938-м, мать была вынуждена работать в трех местах, чтобы прокормить сына. Будучи еще несовершеннолетним, Савелий стал сиротой, опеку над ним взял дядя. После школы парень поступил в Московский лесотехнический институт на факультет озеленения, но мечта о творчестве однажды сбылась — ему досталась роль в короткометражном фильме 1959 года «Ребята с нашего двора», за которым позже последовали эпизоды в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Ход конем» и «Трембита».

Три жены Савелия Крамарова

В 70-е Крамаров стал звездой — тогда на экраны вышли «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня». Он жил в знаменитом круглом доме на Мосфильмовской набережной, ездил на белой иномарке и был кумиром миллионов. Но это не помогло ему добиться успеха и в личной жизни. Первый брак был неудачным. Отношения со второй избранницей Марией Шатинской разрушила трагедия — смерть дочери еще во младенчестве. Поговаривали также, что Крамаров безбожно ей изменял.

Вторая супруга Марина Зборовская родила артисту единственную дочь Батию. Как и мать Крамарова Бенедикту, девочку ласково звали Басей. Тогда актер уже жил в Лос-Анджелесе. Когда наследнице было около года, мать увезла ее в Лас-Вегас. Последней женой стала Наталья Сирадзе, на 21 год моложе его, с ней Крамаров прожил полгода до смерти.

Эмиграция Савелия Крамарова в США

Экранные образы, не соответствовавшие портрету образцового советского гражданина, эмиграция дяди в Израиль, посещение актером синагоги — все это постепенно лишило его шансов на продолжение успешной карьеры на родине. К родственникам власти Союза его не отпустили, и в 1981-м было составлено его и коллегой Александром Левенбуком письмо президенту США Рональду Рейгану с просьбой принять в своей стране. Это письмо «Как артист артисту» обернулось скандалом, но стало все же первым шагом к переезду.

В Америке Крамаров играл сначала в эпизодах, позже сумел заработать на собственный дом в Санта-Монике. В 1992 году актер посетил Россию как почетный гость кинофестиваля «Кинотавр». После этого он приезжал на родину лишь раз — за год до смерти, в 1994-м.

Болезнь и смерть Савелия Крамарова

Савелий Крамаров не раз публично заявлял, что боится умереть от рака, как его мать, старался следить за здоровьем, даже практиковал лечебное голодание. Но все это не помогло. В январе 1995 года у него обнаружили рак прямой кишки. Химиотерапия привела к двум инсультам — последний из них добил артиста в июне того же года. По словам последней жены, под конец жизни Крамаров обрел все, о чем мечтал — играл в кино, стал отцом, нашел любовь, но наслаждался счастьем очень недолго.

Крамаров похоронен неподалеку от Сан-Франциско на еврейском мемориальном кладбище «Холмы Вечности». 12 октября 1997 года на могиле был установлен памятник, созданный Михаилом Шемякиным и Вячеславом Бухаевым в виде гримерного столика с лежащими на нем театральными масками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе детей легендарных советских артистов, в том числе — о Бенедикте Крамаровой.