Путин ответил на вопрос о своем участии в выборах 2024 года

Президент РФ Владимир Путин в интервью CNBC ответил на вопрос о своем участии в выборах 2024 года. Российский лидер отметил, что по Основному закону страны он может выдвинуть свою кандидатуру. При этом глава государства подчеркнул, что окончательного решения по этому поводу пока нет.

«Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято», — заявил Владимир Путин.

Российский лидер указал, что какие-либо разговоры о его преемнике на посту главы государства дестабилизируют ситуацию в стране.

«Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию», — отметил президент РФ.

Владимир Путин добавил, что ситуация в России должна быть спокойной и стабильной, чтобы все органы власти и госструктуры работали уверенно и спокойно смотрели в будущее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал спецслужбы стран СНГ повысить уровень взаимодействия.