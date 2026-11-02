Британский политик признался, что боится возвращаться домой из России

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 46 0

Ранее его задержали после поездки в РФ.

Британский политик признался, что боится возвращаться домой

Фото: www.globallookpress.com/Nemyshev Vyacheslav

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Британский политик Галлоуэй признался, что боится возвращаться домой из России

Британский политик и журналист Джордж Галлоуэй заявил, что они с женой не решаются возвращаться в Великобританию из-за опасений вновь столкнуться с задержанием. По его словам, подобный случай уже произошел в 2025 году, когда супругов задержали после посещения России.

«Мы в Британию не возвращались, потому что нет гарантий, что снова не произойдет то же самое или что-то еще похуже», — рассказал Галлоуэй РИА Новости.

Политик уточнил, что продолжает считать себя британцем и не намерен отказываться от своего гражданства.

В сентябре 2025 года политика и его супругу задержали в аэропорту Гатвика после поездки в Москву. Именно этот случай, по словам Галлоуэя, стал причиной опасений по поводу возвращения на родину.

Джордж Галлоуэй посещал саммит БРИКС в Казани в 2024 году. Тогда он обвинил высшее руководство ряда западных стран в намеренной дезинформации своих граждан. По его словам, то, что на Западе раньше говорили о России, теперь стало реальностью в Британии, а СМИ полностью скрывают правду и тотально дезинформируют людей — с таким феноменом жители Запада раньше не сталкивались.

Галлоуэй объяснил это тем, что прежде каждый несогласный мог выразить свое мнение, а сейчас везде транслируется лишь одна позиция, выгодная власти. Европа, всегда известная независимостью и свободой слова, теперь равняет граждан под нужную политическую ветвь, и от хваленой демократии не осталось и следа.

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