Муж Ларисы Гузеевой рассказал, как и где она заразилась коронавирусом

Муж Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров рассказал, почему его супруга заболела коронавирусной инфекцией. По его словам, телеведущая единственная в их семье, кто не поставил вакцину от COVID-19.

«У нас в семье я вакцинировался, сын и дочь вакцинировались, Ларису убеждали: „Ты тоже привейся“. Она отказалась и поехала на съемки в Крым», — передает слова Бухарова сайт 56orb.ru.

Игорь Бухаров занимается ресторанным бизнесом и накануне встречался с коллегами в Оренбурге. Он отметил, что в Москве прививку поставили почти все работники общепита — около 98%. Ресторатор напомнил о плачевных последствиях в случае отказа от вакцинации с помощью личной истории.

62-летнюю артистку госпитализировали с коронавирусом около двух недель назад. Сообщалось, что медики диагностировали звезде фильма «Жестокий романс» высокую степень поражения легких — на 60-65%. Однако речи о переводе в реанимацию не идет. Гузееву лечат при помощи кислородного шлема и дорогостоящих препаратов. Развитие болезни сошло на нет, и актриса начинает восстанавливаться, хотя все еще и находится на больничной койке и под присмотром врачей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лариса Гузеева из больницы вышла на связь с поклонниками. Актриса возвращается к обычной жизни после тяжелого течения болезни и публикует первые кадры из больничной палаты.