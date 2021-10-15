«Как камень застывший»: экс-коллега Леонтьева о его поведении в самолете с горящим крылом

Заразившийся коронавирусом артист в любой ситуации сохраняет хладнокровие, рассказала его экс-коллега по сцене Ольга Ломова.

Невозмутимость больного коронавирусом певца Валерия Леонтьева в критических ситуациях может проиллюстрировать случай с падающим самолетом, который некогда произошел с артистом. О нем 5-tv.ru рассказа экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова.

«Мы летели в самолете, и загорелось крыло. Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу, сидел читал, как камень, застывший», — вспомнила артистка.

В тот момент Леонтьев, по ее словам, производил впечатление вождя, который подает пример, как вести себя в подобных ситуациях. Также он относится и к болезням, никогда не показывая тревогу по поводу них.

«Не паникер абсолютно. Даже если внутри что-то переживает никогда не покажет», — заключила Ломова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом — в ту же больницу, что и музыканта Александра Серова. Однако, по словам Игоря Крутого, у Леонтьева осложнений наблюдается, поскольку он был привит.