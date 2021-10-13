Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым

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Ника Шумерская
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Оба певца находятся в больнице с обширным поражением легких.

Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Валерий Леонтьев лечится от коронавируса в одной больнице с Александром Серовым, состояние которого оценивается как стабильно тяжелое.  

О том, что Леонтьев госпитализирован, стало известно случайно: Игорь Крутой, общаясь с подписчиками своего аккаунта в Instagram по поводу состояния здоровья друга Александра Серова, проговорился, что «Валерик в той же больнице».

Ранее концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев уверял, что певец находится дома и здоров, хотя были сведения, что артист занимается самолечением при кашле и сопутствующей высокой температуре.

Instagram @mishel_serova, @igorkrutoy65

Известно, что 72-летний Леонтьев легче переносит вирусное заболевание, так как был привит от COVID-19, в отличие от упрямо отказывавшегося прививаться 67-летнего Александра Серова: у исполнителя хитов «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» зафиксировано 75% поражения легких.

«Состояние его можно, наверное, обозначить так — „стабильно плохо“. Но он не на ИВЛ! Лечат очень опытные врачи!» — цитирует коллегу певца KP.RU.

Накануне дочь певца Мишель Серова нарушила молчание и впервые высказалась о состоянии отца, подтвердив, что он «в надежных руках, проходит интенсивное лечение».

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая жена Александра Серова рассказала о состоянии артиста.

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