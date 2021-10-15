Как по поведению мужчины узнать, каков он в постели

Психолог и сексолог Алия Королева дала рекомендации по поиску идеального сексуального партнера.

Чтобы понять, каков ваш избранник в сексе, не обязательно ложиться с ним в постель на первом же свидании — нужно просто понаблюдать за его поведением. Как мужчина проявляет себя в повседневности — таков он и в интимной жизни, утверждает психолог и сексолог Алия Королева.

«Например, если у вас мужчина сдержанный, уверенный, у него четкие, ровные, плавные движения, то, как правило, в сексе он будет таким же. Если мужчина, наоборот, очень скован, стеснителен, то вряд ли в сексе он раскроется и будет вести себя, как уверенный альфа-самец», — говорит Королева.

На свидании она советует дамам обращать внимание, насколько мужчина тактильный: есть ли у него привычка трогать, ощупывать предметы, например, салфетку, скатерть, столовые приборы, когда вы в ресторане. Если замечаете за ним такую повадку, значит, мужчина в постели будет уделять должное время прелюдии и ласкам. Если же он, наоборот, сидит отстраненно и ни к чему лишний раз не прикасается, это, как правило, говорит о его холодности в сексе.

«Также обратите внимание на то, как он разговаривает, о чем говорит. Если в беседе он ориентирован на вас — это классно: значит, и в сексе он будет также ориентирован на вас. Если мужчина разговаривает о себе, скажем так, перетягивает одеяло на себя, как вы думаете, будет ли он в сексе удовлетворять ваши потребности? Наверное, нет. Скорее всего, будет вести себя так же», — отмечает сексолог.

Движения мужчины также выдают его поведение в постели: если он резок, тороплив и порывист, то и во время интимной близости он будет двигаться так же, утверждает сексолог.

«Возьмем, например, афроамериканцев: у них отлично развито чувство такта, они очень классно танцуют, соответственно, и в сексе держат отличный темп, у них все плавно и все движения выверены. А вот мужчины, у которых движения резки и оборваны, вряд ли в сексе вдруг раскроют в себе чувство такта», — говорит Королева.

Она также советует не ждать слишком многого в постели от мужчин, которые любят быть душой компании и находиться в центре внимания. Как правило, в постели они не проявляют себя, так как в этот момент никто их не видит и не может оценить старания.

В итоге лучший мужчина — это сдержанный, заинтересованный в вас, с четкими движениями, мужественный и уверенный в себе, суммирует эксперт.

В заключение Королева подчеркивает, что едва ли не самый важный показатель того, что мужчина подойдет вам в постели, — это его запах.

«Мужчина должен пахнуть так, чтобы вас это возбуждало, потому что даже если вдруг он окажется неопытным и стеснительным, то только благодаря запаху вы сможете сами сильнее возбудиться и получите больше удовольствия, чем с тем, кто в постели уверен, но по запаху вам не подходит», — поясняет сексолог.

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