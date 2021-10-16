Как правильно целоваться: шесть подсказок от секс-эксперта

Кажется, что за время пандемии люди стали отдаляться друг от друга. Это происходит постепенно и постоянно. Мы стали отдаляться не только ментально, но и физически. Многие люди даже и не вспомнят, когда в последний раз целовались. По статистике, каждый пятый британец ни разу не целовался за пандемию. С одной стороны, такое простое действие становится таким тяжелым занятием. С другой, для получения заветного поцелуя, достаточно всего лишь соблюдать некоторые правила приличия. А какие, рассказал британский таблоид The Sun.

1. Спрашивайте разрешения

В этом случае вы точно будете уверены во взаимности партнера. Ваши желания совпадают и это прекрасно, а если услышать такой вопрос — это еще романтичнее.

2. Говорите во время контакта

Тяжело вздыхайте, прерывайтесь, произносите «горячие» фразы, говорите шепотом, спрашивайте, чего бы ваш партнер хотел дальше.

3. Совершит небольшую прелюдию

Да-да! Для поцелуя, как и для секса, надо тоже подготовить почву. Не переходите сразу к «главному блюду»: целуйте шею, щеки, мочки ушей и кончики пальцев. Постепенно покрывайте своими губами области вокруг уст вашего партнера. Нежно погладьте руки или лицо второй половинки. Поверьте — ей это понравится.

4. Расслабьтесь

Полностью расслабьте свои губы и челюсть, сделайте их невесомыми и воздушными. Не заставляйте своего партнера прорываться через непреступную стену ваших стальных уст.

5. Неожиданные места

Целуйтесь в совершенно неожиданных местах. Особенно, это освежит отношения тех, кто давно встречается со своей половинкой.

6. Избегайте «мокрого салата»

Так называется избыток слюны при поцелуе. Согласитесь, неприятная ситуация. Для того чтобы этого избежать, вам нужно отстраниться от партнера и сглотнуть излишки.

Эти советы помогут вам сделать более яркими ощущения от поцелуев, стать ближе со своим партнером, научиться лучше читать его язык тела и разнообразить застоявшиеся долгосрочные отношения.

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