Знаки подсознания: Как узнать на первом свидании, суждено ли вам быть вместе

Чтобы понять, подходит ли вам человек и стоит ли идти с ним на второе свидание, необходимо обращать внимание на знаки, которые посылает вам судьба. Какими они могут быть, специально для 5-tv.ru рассказал экстрасенс, эксперт по эзотерике Андрей Харрис.

Препятствия на пути

Если вы едете на место свидания и по пути преобладают зеленые сигналы светофора, а дороги открыты — это хороший знак. Если же вы столкнулись с обратной ситуацией — это первое предупреждение, что продолжать знакомство не стоит, отмечает экстрасенс.

Внимание на других

Если во время свидания, например, в ресторане вы замечаете только своего визави и не видите больше никого, это говорит о том, что ваш выбор правильный и отношения нужно продолжать.

«Если же вы обращаете внимание на мужчину или женщину за соседним столиком, на официанта либо же еще на кого-то — это плохой знак. Он говорит о том, что данный человек генетически вам не подходит», — говорит Харрис.

Стремление к откровенности

Люди откровенны только с теми, кто им приятен, и наше подсознание быстро просчитывает такого человека.

«Мы хотим поделиться с своим откровением и смотрим на то, что сделает он в ответ. Если вы видите, что человек с вами откровенен — это плюс, идем на второе свидание. Если нет — то минус, и никуда не идем», — поясняет Харрис.

Ощущение дежавю

Если во время свидания у вас возникает чувство, что вы уже давно знакомы, вам кажется, что вы были в этом месте, разговаривали с этим человеком и знаете о его привычках — это очень важный с точки зрения магии знак. Он говорит на все сто процентов: идите на второе свидание, тут будут классные отношения, советует эксперт по эзотерике.

Желание прикоснуться

Подсознательное желание прикоснуться, потрогать объект тоже обещает благоприятное развитие отношений.

«Если вы нечаянно коснулись своего партнера за локоток, за плечо либо же за что-то еще — это очень позитивный знак, который направит вас на дальнейшее общение. Если такого желания не возникает, тогда стоит задуматься», — отмечает экстрасенс.

Также Харрис рассказал о древнем оккультном методе, который позволяет практически на 100% понять, сложатся серьезные отношения с человеком или нет. Для этого необходимо сложить все цифры вашей даты рождения до получения простого числа. Например, если вы родились 12 мая, то складываете 1+2+5, далее год рождения и получаете финальное число: если оно больше 22, вычитаете из него 22 и получаете нужную цифру. То же самое делаете с датой рождения вашего партнера, затем складываете финальные цифры друг с другом. Ваша задача, чтобы получилось число меньше 22. Если цифра больше, просто вычитаете 22.

«Если у вас получилась та цифра, которую я сейчас назову, то это стопроцентная гарантия, что отношения кармические и судьба приготовила вам долгую любовь: цифры 2, 3 4, 5,6 10 19 17 21», — заключил эксперт.

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