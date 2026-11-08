Родители отказались содержать жену Akmal’ после ее переезда к возлюбленному
Александра Куртова столкнулась с критикой после рассказа о начале самостоятельной жизни.
Фото: Instagram*/s_kurtova_
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Супруга музыканта Akmal’ (Акмаля Ходжаниязова) выложила сторис на своей странице в Instagram*. Поводом стало обсуждение после ее откровенного интервью. Блогер Александра Куртова решила прояснить ситуацию и ответить критикам.
Ранее девушка в проекте «Сторис» поделилась историей о том, как начиналась их совместная жизнь с мужем. Она рассказала, что родители не стали оказывать им финансовую поддержку. Пользователи Сети сразу заметили несостыковку: блогер не раз подчеркивала, что выросла в большой и дружной семье.
Куртова поспешила объяснить свою позицию, чтобы снять все вопросы. По ее словам, в отсутствии денежной помощи нет никакого конфликта или обиды. Наоборот, это стало проявлением мудрости со стороны старших.
Девушка уверена, что ей дали возможность повзрослеть и взять ответственность за собственную жизнь.
«В какой-то момент я сама приняла решение выйти из родительского дома и начать самостоятельную жизнь с любимым человеком. И родители обозначили свою позицию: если ты решила жить отдельно, с мужчиной, значит, это твой взрослый выбор и ответственность за него тоже твоя», — поделилась Александра.
Она также добавила, что настоящая семейная близость не измеряется деньгами или постоянным контролем.
«Быть семьей — не значит лишать друг друга самостоятельности, брать на себя ответственность за чужой выбор и бесконечно спасать от последствий собственных решений», — резюмировала блогер.
Личная жизнь звездной пары
Akmal’ и Александра связали себя узами брака в конце 2025 года. Влюбленные сначала провели традиционный мусульманский обряд (никах), а уже потом расписались в ЗАГСе. Сейчас супруги активно делятся кадрами из своей жизни в соцсетях, привлекая внимание многотысячной аудитории. Но, как показала практика, не все их откровения встречают с пониманием.
Помимо обсуждения личной жизни, у Akmal’ есть и другие новости. В прошлом организатор его концертов инициировал судебное разбирательство после отмены гастрольного тура. Подробности этого дела пока не раскрываются, а сам артист предпочитает не комментировать ситуацию, продолжая заниматься музыкой и выступать на сцене.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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