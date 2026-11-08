Анита Цой раскрыла секрет семейного счастья с мужем

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 37 0

Певица рассказала о своей «домашней работе».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Анита Цой рассказала о простом семейном ритуале с мужем

Народная артистка России Анита Цой рассказала о простом семейном ритуале, который помогает ей проводить время с супругом. Оказалось, что после насыщенных рабочих будней пара предпочитает домашний отдых и совместный просмотр телевизионных сериалов. Об этом исполнительница рассказала на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца корреспонденту 5-tv.ru.

По словам артистки, для нее важно не столько содержание фильма или сериала, сколько возможность побыть рядом с любимым человеком. Даже если выбранная история не вызывает восторга у обоих, это не мешает супругам наслаждаться совместным вечером.

«У меня есть работа — смотрим телесериалы. Потому что он тоже приезжает с работы, он хочет сам факт, знаешь, просто посидеть рядом с женой, попить с ней чаек, посмотреть неважно какой сериал. Понимаешь, нравится ему или не нравится мне — главное, что мы проводим время вместе», — поделилась Цой.

Певица подчеркнула, что такие моменты становятся важной частью семейной жизни. В повседневной суете совместный отдых позволяет супругам уделять друг другу внимание, даже если оба устают на работе.

Анита Цой состоит в браке с Сергеем Цоем с 1990 года. За это время пара прошла через немало жизненных испытаний и сохранила отношения. В семье вырос сын Сергей.

Ранее артистка также рассказывала о семейных традициях и подготовке к Новому году. В частности, певица поделилась планами приготовить корейские блюда, включая кимчи и пигоди, а также традиционный салат оливье.

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