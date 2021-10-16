Стало известно, как живет семья актера Дмитрия Марьянова после его смерти

Актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни уже четыре года назад. В годовщину его смерти портал news.ru пообщался с семьей актера — отец Марьянова до сих пор не может привыкнуть к тому, что сына больше нет.

Юрий Георгиевич Марьянов живет в дачном поселке в 70 километрах от Москвы, несмотря на то, что квартира сына по суду досталась ему и внуку. Как он сам рассказывает — не нашел в себе сил переступить порог квартиры.

«То есть официальную возможность прийти в квартиру сына я как бы получил. А морально не могу себя пересилить. Не несут туда ноги! В очередной раз понять, что в тех стенах Димы больше нет и никогда не будет…» — печально объясняет Юрий Георгиевич.

Да и в частном доме, который Дмитрий Марьянов специально построил для родителей, пожилой мужчина иногда забывает, что сына больше нет на свете.

«Димка, бывало, звонил: „Пап, как дела, настроение, самочувствие?“ Поговорим по телефону о том, о сем… Потом Димка со смехом говорит: „Ладно, пап, дверь-то открывай! Я приехал“. Он так любил приезжать — сюрпризом, без предупреждения. Я и сейчас нет-нет, да и прислушиваюсь к телефонным звонкам и звукам на улице: а вдруг Димка позвонит и приедет. Забываю иногда, что его нет», — признался Марьянов-старший.

Но судебные процессы — не инициатива Юрия Георгиевича, тяжбы продолжает сын актера Даниил Марьянов. Молодой человек с несвойственной юности серьезностью принимал активное участие в суде по поводу квартиры, а теперь продолжает судиться с женой Марьянова Ксенией Бик и директором центра «Феникс», в котором актер погиб.

«Даня за эти четыре года очень сильно повзрослел, я его не узнаю. Из мечтательного мальчика превратился в серьезного, рассудительного, целеустремленного мужчину. Видимо, так меняются все, кто в раннем возрасте теряет родного человека», — предположила мать Даниила Ольга Аносова.

Юноша вместе со своим адвокатом Викторией Крыловой продолжает судиться со своей мачехой — Ксения Бик заявила, что мотоцикл Suzuki, принадлежавший Дмитрию Марьянову, пропал. Суд постановил вернуть байк сыну актера, и теперь молодой человек подал иск об истребовании транспортного средства.

Кроме того, не согласен он и с наказанием, назначенным директору реабилитационного центра Оксане Богдановой — ей присудили штраф в размере миллиона рублей в пользу семьи актера и три года условно. Адвокат Виктория Крылова в разговоре с news.ru заявила, что врач заслуживает реального срока, а не условного. Другим исковым требованием будет лишение Богдановой права заниматься таким видом деятельности, как реабилитационные центры.

Но мысли молодого человека занимает не только восстановление справедливости — Даниил Марьянов уже успел закончить Московский государственный институт культуры (МГИК) и стать режиссером. Сейчас он снимает «короткий метр», но в планах — фильм об отце.

Единственная законна супруга Дмитрия Марьянова Ксения Бик уже давно нашла новую любовь — со своим гражданским мужем они успели пожить и в той самой квартире, которую суд передал Юрию Георгиевичу и Даниилу. Сейчас она ведет интернет-семинары по психологии, а о покойного мужа вспоминает, хоть и с добрыми чувствами, но редко — предпочитает жить настоящим.

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