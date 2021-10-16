В «Роскосмосе» назвали новое время возвращения киноэкипажа на Землю

Ранее ожидалось, что посадка произойдет в 7.36 по московскому времени.

В «Роскосмосе» уточнили время возвращения на Землю корабля «Союз МС-18», с Олегом Новицким, Юлией Пересильд и Климом Шипенко. Изначально предполагалось, что посадка произойдет в 7.36.35 по московскому времени. Однако согласно уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), киноэкипаж приземлится на минуту раньше.

«Расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган», — цитируют Известия пресс-службу «Роскосмоса».

Также из обновленных данных следует, что посадка корабля «Союз МС-18» состоится на два километра ближе к городу Жезказган, чем ранее планировалось.