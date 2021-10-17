Зеленский сбежал в Мариуполь, пока в центре Киева сжигали его чучело

Глава Незалежной отправился в рабочую поездку, в рамках которой беседовал с военными.

А что же Украина? А там регионы буквально один за другим объявляют режим «чрезвычайной ситуации». В голове не укладывается, но власти просто не в состоянии дать тепло и горячую воду в больницы и школы. Дети сидят на уроках в пуховиках и выкладывают в соцсети термометры в классах.

К тому же останавливаются и промышленные предприятия. В сентябре кабмин, «Нафтогаз Украины» и офис Зеленского подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы расти не будут. Но за чей счет такая щедрость? И почему в платежках люди видят просто космические цены. Уж не поэтому ли взбунтовались даже самые верные сыны Батьковщины — националисты, которые на этой неделе вновь подожгли Майдан.

Призраки небесной сотни встали под окнами офиса Зеленского. А он в самый главный для новой Украины праздник сбежал. Куда — расскажет Максим Облендер.

Ежегодная рубрика «Отопительный коллапс» традиционно с первыми заморозками открывает новости многих телеканалов удрученного государства — сотни учреждений на территории Украины ждут, когда батареи потеплеют, а пока выручают электрообогреватели, но чаще более дешевые подручные средства.

«Мы придумали, давайте брать пластиковые бутылки, набирать горячую воду в них и класть каждому в кровать, накрывать одеялом, там оно нагревается», — рассказывает заведующая Полтавским учебно-реабилитационным центром Любовь Сичкарь.

В детском саду в Полтаве группы наполовину пустые, дети болеют — холодно. В Черкассах школа переводит детей на удаленку. Властям под предлогом ковида это даже выгодно, так можно отсрочить подачу тепла. И это еще зима не пришла. А к ней объективно не готовы. Угля мало. Запасы газа стремительно тают — в этом году Украина рекордно рано начала опустошать и без того неполные хранилища. И «Нафтогазу» надо купить еще четыре миллиарда кубометров голубого топлива — по нынешним ценам это 4,5 миллиарда долларов.

«Мы делаем пиар-картинку, что газ вонючий, Россия враг, мы не можем с ними сотрудничать и тому подобное. Но мы все продолжаем делать с Россией. Да мы переплачиваем, но вопрос не в этом, а в том, что есть нереальное количество людей, которые на этом обогащаются», — возмущается эксперт по вопросам ЖКУ Алина Логозяк.

Которые в этом году видимо обогатятся еще больше. Дело в том, что на Украине практикуют простую как три копейки схему отъема денег у населения. Формально, по отчетам и телевизору государство зафиксировало предельно низкую цену, по которой «Нафтогаз» должен продавать топливо для людей — примерно 20 рублей за кубометр.

«Более того, решением кабмина запрещено этот годовой тариф для поставщиков газа изменять в сторону повышения. Если кто-то осмелится это сделать — будут санкции», — объясняет эксперт по газу экономист Дмитрий Марунич.

Но между «Нафтогазом» и человеком — роятся куча частных посредников. В итоге меньше 35 гривен, а это почти 100 рублей за кубометр — граждане в платежках не видели уже давно. Еще и субсидий людей лишили.

«Я не включаю лишний раз газ, я не включаю лишний раз свет, потому что мне надо выжить завтра. Минимальная зарплата на Украине по-честному 3500 тысячи. И вот представьте себе с трех с половиной тысяч гривен надо заплатить за коммуналку 5000. Где людям брать эти деньги?» — жалуется общественный деятель Инна Иваночко.

С удорожанием газа под угрозой коллапса сотни предприятий. Чтобы не работать себе в убыток — повышают цены на конечную продукцию. Вновь удар по кошелькам покупателей. Так, мясо уже подорожало на 20%. Вот и остается, что сидеть с протянутой рукой, на холодных камнях.

За транзит газа по своей территории Украина ежегодно получает два миллиарда долларов и терять этот доход она не хочет. На саммите Украина-ЕС Зеленский это давал понять неоднократно. А еще участники саммита вновь и вновь обвиняли Россию в снижении поставок топлива, хотя наша страна поставляет газ в Европу в полном объеме, более того за прошедшие девять месяцев даже нарастила прокачку газа через Украину на 8%.

«Для Европейской комиссии Украина остается надежным транзитером газа. Я понимаю ваше беспокойство по поставкам газа, уменьшению поставок от „Газпрома“, не только этой зимой, но и в будущем. Мы вместе с Еврокомиссией рассматриваем различные сценарии газоснабжения Украины, в том числе из стран ЕС», — говорит глава европейской комиссии Урсула Фон Дер Ляйнен.

Из стран ЕС российским газом, по цене выгодной в первую очередь Европе. Возможно на это помогут кредитами, но их надо будет чем-то возвращать.

«Когда это было выгодно западу, они это все поддерживали. А сейчас, когда у Германии есть „Северный поток-2“, Германия подписывает контракт на поставку газа в обход Украины. Когда Байден встречается с Путиным и Запад начинается о чем-то с Россией договариваться, безусловно, Западу такая Украина не нужна», — говорит глава жилищного союза Украины и общественный деятель Александр Скубченко.

США — те, на кого особо надеялась Украина — тоже от нее устали. Деньги Америка в последнее время сюда выделяла на поддержку обороноспособности — 125 миллионов долларов, еще осваивается многомиллиардный транш на проведение реформ в республике — земельной, банковской и прочих. На подходе еще 700 миллионов от МВФ. Опять же не на газ.

«Америка и Европа помочь ничем не могут — у них нет ресурса. На европейском континенте крупнейшим обладателем ресурса является Российская Федерация», — объясняет эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Но все отлично помнят громкие заголовки новостей буквально двухлетней давности, о том, как американский сжиженный газ потек в Украину, точно Днепр в Черное море.

«Танкер на котором 75 000 тонн американского газу ужо прибыл в Польшу».

Но дальше новостей не пошло. Через Польшу газ поставлять не стали. А американские газовозы начали плавать в Китай, как только производство стало приходить в себя после коронокризисного простоя. Украина, погрязшая в долгах, терпит.

Страна уже начала подогреваться — кострами. На этой неделе в День защитников, а с этого года и защитниц Украины, вновь заполыхал Майдан. Националисты пришли показать, кто там власть. 14 октября — еще и день создания украинской повстанческой армии* — запрещенной в России экстремистской организации.

«Мы боролись и будем бороться за целостность Украины. Мы обязательно вернем Крым, Луганскую и Донецкую области. Также мечта каждого украинца это черно-красное знамя над Кремлем и украинские танки в Москве».

В берцах маршем шагали по улицам городов, ставили на колени тех, кто не вышел цветом кожи, в немецкой форме с шевронами полицаев посреди столицы махали флагами. А школьники по всей стране срывали уроки топовым флешмобом.

«Батька наш - Бандера, Украина - мать, мы за Украину будем воевать».

А еще на Крещатике кострами горели чучела президента Украины, подожженные теми же националистами, под крики «Предателям Украины смерть».

Сам же главный защитник отечества, который в молодости уклонился от службы в армии, 14 октября таки примерил каску и бронежилет на передовой. Рабочая поездка в Мариуполь, хождения по окопам, беседы с уставшими военными. Линию соприкосновения он патетично называет вызовом ради мира, то есть войну, для прекращения которой Украина не делает ничего, бушующий ковид и все новые огромные кладбища для погибших от инфекции, нацисты разгуливающие в центре города, а теперь еще и заморозки — слишком много получается вызовов.

* - запрещена в РФ.