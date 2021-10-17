Типаж Харламова: физиогномист объяснила, почему актер выбрал похожую на Асмус девушку

Внешне похожих возлюбленных комика проанализировала физиогномист Елена Мифф.

Резидент Comedy Club Гарик Харламов год назад развелся с актрисой Кристиной Асмус, но совсем недавно перестал скрывать свои отношения с другой творческой личностью, актрисой Екатериной Ковальчук. Не умолкают споры, что обе девушки похожи как две капли воды, но насколько внешние данные Кристины и Екатерины совпадают, и как схожесть повлияет на вероятность нового брака, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала физиогномист Елена Мифф.

Эксперт отметила внешнее сходство пассий: почти одинаковые светлые волосы и глаза, тонкие черты лица, стройное телосложение. К внешнему сходству примешивается и одинаковая профессиональная деятельность: обе девушки — артистки.

«Гарик выбирает определенный типаж неспроста. Он сам очень непростой мужчина: яркий, харизматичный, экспрессивный, ему постоянно хочется эмоций, бурления как в общении, так и отношениях. Он выбирает таких женщин, которые подарят ему шквал эмоций», — отметила специалист.

Однако, считает эксперт, обычная девушка из сферы «простого человеческого бытия» такого накала страстей ему просто не сможет обеспечить, потому что ей будет сложно балансировать себя и свои эмоции. Чего не скажешь об артистках, которые владеют навыками проигрывания различных жизненных ролей, специально обучаются актерскому ремеслу.

Физиогномист подтвердила, что шоумен действительно тянется к определенному типажу и выбирает похожих девушек, однако предостерегла от навешивания на Ковальчук ярлыка копии его бывшей супруги и сделала акцент на отличиях, которые присущи актрисам.

РИА / Евгений Одиноков

«У Екатерины совсем другие глаза: они очень глубокие, очень голубые, глаза цвета неба. У нее более утонченное лицо», — подчеркнула специалист по считыванию с лица.

При этом Елена Мифф предположила, что потенциально Гарик может сделать предложение Екатерине, и новый брак, по ее мнению, будет дольше существовать, чем предыдущий с Кристиной.

«У Екатерины совсем другая энергия внешности. Она другая, более глубокая, более уравновешенная, она — девушка-загадка», — заметила эксперт.

Физогномист также обратила внимание на тот факт, что обе девушки очень похожи на маму Гарика Харламова: она тоже невысокого роста и имеет светлые черты лица. Скорее всего, мама знаменитости — тоже с определенным характером, и Гарик в своих новых женщинах ищет черты, знакомые ему с детства.

Несмотря на визуальное сходство, специалист призвала не ставить в один ряд любимых женщин Харламова.

«Мой вердикт: девочки, безусловно, похожи внешне и тем, что обе являются артистками, однако каждая из них уникальна по-своему, они все-таки разные», — резюмировала физиогномист Елена Мифф.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о новой пассии Гарика Харламова Екатерине Ковальчук.