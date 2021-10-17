Марина Федункив обвинила мужа-итальянца в обмане: «Жизнь начинается с вранья»

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Надежда Квашенко
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В новом выпуске музыкального телепроекта актриса вышла на сцену, чтобы исполнить знаменитую итальянскую песню, но ее ждал сюрприз.

Марина Федункив обвинила мужа-итальянца в обмане: «Жизнь начинается с вранья»

Актриса Марина Федункив, которая в августе вышла замуж за 37-летнего итальянского предпринимателя Стефано Маджи, обвинила своего мужа в обмане после участия в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1».

В очередном выпуске музыкального телепроекта актриса вышла на сцену, чтобы исполнить знаменитую итальянскую  песню «Felicita»  на русском языке. Каково же было удивление звезды комедийного жанра, когда таинственный мужской голос подхватил строчки из популярной композиции и начал петь вместе с ней дуэтом.

Сначала актриса не поняла, кому принадлежит голос, так как незнакомец прятался за занавесом.

Как выяснилось, вместе с Федункив на сцену решился выйти и ее супруг Стефано. Актриса призналась, что даже не подозревала о таком повороте событий.

«У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано», — откровенно призналась Федункив.

Звезда Comedy Woman и ее итальянский избранник тайно сочетались узами брака еще в июне. Однако торжественную часть решено было провести в день юбилея актрисы 27 августа этого года.

На празднике присутствовали друзья и коллеги актрисы, а также итальянские родственники и друзья жениха. В частности, приехала мама Стефано, которую тоже зовут Марина.

Для Марины Федункив это третий брак. Предыдущие отношения актрисы были неудачными: первый гражданский брак распался из-за измен партнера, во втором — она безуспешно пыталась победить наркозависимость мужа-абьюзера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что психолог проанализировала новые браки российских звезд.

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