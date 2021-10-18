«Уральские пельмени» раскритиковали шоу «Игра»: «Надеюсь, нас тоже смотрят!»

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Мадлена Гришина
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Исаев из «Уральских пельменей» раскритиковал шоу «Игра»

«Уральские пельмени» раскритиковали шоу «Игра»: «Надеюсь, нас тоже смотрят!»

Фото: ТАСС

Шоумен Сергей Исаев сообщил, что вместе с коллегами собирался звонить Гарику Мартиросяну из-за судейства.

Участник популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев на своей страничке в Instagram высказал недовольство новой программой «Игра». Комик был настолько не согласен с результатами последнего выпуска, в котором соревновались пары «Плюшки» и «Сборная России», что даже хотел звонить судье шоу Гарику Мартиросяну.

«Вчера в поезде смотрели последний выпуск „Игры“. Не согласны единогласно с результатом пары „Плюшки“ & „Сборная России“. Даже собрались звонить Гарику Мартиросяну. Надеюсь, ребята нас тоже смотрят!» — написал бывший игрок КВН Сергей Исаев.

Первый выпуск нового шоу показали в конце сентября. Однако всего лишь за две недели выхода в эфир «Игра» подверглась критике уже не раз. Так, президент КВН Александр Масляков после просмотра первого выпуска заявил, что шоу — жалкое подобие КВН. Разница лишь в том, что в КВН шутят бесплатно, а в «Игре» — за приз в 30 миллионов рублей.

Кроме того, последний выпуск обернулся скандалом. Депутаты Государственной Думы Михаил Романов и Анатолий Выборный пригрозили создателям шоу подачей заявления в прокуратуру по факту нарушения закона о «пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Савичева столкнулась со шквалом осуждений после откровенного рассказа о потере ребенка.

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