Экс-жена Валерия Меладзе призналась, что не боится смерти из-за встречи с покойным сыном

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Мадлена Гришина
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Бывшая жена Валерия Меладзе заговорила о встрече с покойным сыном от артиста

Экс-жена Валерия Меладзе призналась, что не боится смерти из-за встречи с покойным сыном

Фото: Instagram @irinameladze_

Ирина Меладзе сообщила, что беспокоится, как будет выглядеть на 40-й день после ухода из жизни.

Экс-жена Валерия Меладзе Ирина, прожив с певцом 25 лет в браке, лишь несколько лет назад призналась в том, что помимо трех дочерей она родила от певца и сына, который вскоре после рождения умер. Ирина тяжело переживала утрату. Но в недавнем интервью федеральному каналу она разоткровенничалась и заявила, смерть ей больше не страшна, потому что на том свете есть кому ее встречать — сыну.

«На самом деле умирать — нестрашно. И все время в сознании сидит момент, как я буду выглядеть на 40-й день. Знаю, когда я буду уходить, то он будет одним из первых, кто будет встречать меня там», — привели слова Ирины об умершем сыне WMJ.ru

Ирина призналась, что приход к вере спас ей жизнь. Она все время ведет диалоги с Богом. И, по ее словам, он слышит ее.

В то время как Ирина переживала трагедию, Валерий усердно работал, потому не мог быть всегда с экс-супругой и поддерживать ее. Но спустя три месяца Ирина вновь забеременела и родила дочку Ингу. А позже подарила супругу еще двух дочерей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Галина Беседина, мечтающая всю жизнь о детях, объяснила причину их отсутствия.

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