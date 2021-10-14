Мечтающая о ребенке Галина Беседина объяснила, почему так и не завела детей

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Артем Решетов
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По словами певицы, она всегда хотела стать матерью — но жизнь распорядилась иначе.

Мечтающая о ребенке Галина Беседина объяснила, почему так и не завела детей

Фото: ТАСС / Коротаев Артем

Певица Галина Беседина объяснила, почему так и не стала мамой, хотя и уверена в том, что главное для женщины — это семья и дети. На шоу Бориса Корчевникова она призналась, что все дело в ее втором муже Викторе, который не хотел заводить детей — и Беседина выбрала быть рядом с ним. 

«Он был занят только творчеством и помогал своим близким людям. У меня в Москве никого не было. Вите было бы без меня очень тяжело. Если был бы ребенок, то я перестала работать. Я посвятила бы себя ребенку. Был выбор: или работа или ребенок и не быть рядом с Витей», — вспомнила певица.

Беседина призналась, что всегда жалела о своем решении, но боялась не справиться и с карьерой, и с воспитанием наследника. Она еще раз подчеркнула, что семья и дети — это главное в жизни.

«В следующей своей жизни я бы, наверное, начала с этого, а потом только работа», — мечтала звезда.

О детях мечтают многие женщины, но иногда жизнь складывается не так, как мы хотели бы. Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица Юлия Савичева, тяжело переживавшая внезапно прервавшуюся беременность, после откровенного рассказа об этом столкнулась с волной хейта со стороны публики.

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