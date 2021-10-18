Мамаева оценила шансы Аршавиной на восстановление носа: «Специалист такой есть»

По словам экс-супруги футболиста Павла Мамаева, медики уже помогали девушкам вернуть красоту в очень тяжелых ситуациях.

Модель и правозащитник в сфере пластической реконструктивной хирургии Алана Мамаева рассказала, что надежда на восстановление носа у Алисы Аршавиной есть. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru 34-летняя модель поделилась, что знает способного вернуть былую красоту хирурга.

«Есть специалист, который может ей помочь. Я его знаю. Если я не ошибаюсь, кто-то от ее (Аршавиной — Прим. ред.) имени, возможно, уже к нему уже обращался», — сказала она.

Мамаева также отметила, что схожие истории с тяжелой болезнью на ее памяти были и заканчивались они благополучно.

«Похожие ситуации уже врачи восстанавливали, возможно не в один этап, а в несколько. Есть девочка, у которой похожая ситуация с носом. Но она делала нос в течении двух лет. Сейчас все в порядке, все нормально. У нее не было никаких сопутствующих заболеваний», — заверила Мамаева.

Бывшая жена звезды «Зенита» Андрея Аршавина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания, в результате которого ее нос фактически исчезает. Женщина перенесла шесть операций и пережила угрозу сепсиса. Долгое время она надеялась, что вскоре врачи смогут восстановить лицо. Но медики пока не готовы браться за ее случай, ссылаясь на то, что вмешательство опасно из-за высокого риска осложнений.

Стоит отметить, что Алана Мамаева также сталкивалась с проблемами пластики носа, однако ее случай не связан с болезнью. Девушка просто желала улучшить внешний вид. Нос она исправляла четырежды. Это привело к тому, что модель не могла дышать. Кроме того, после использования специального препарата в носу модели образовалась дырка, что вновь потребовало вмешательства хирургов.

Как ранее писал 5-tv.ru, пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой.