Мамаева оценила шансы Аршавиной на восстановление носа: «Специалист такой есть»

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Анна Павлова
Эксклюзив 2 367

Мамаева заявила о наличии шансов у Аршавиной на восстановление носа

Мамаева оценила шансы Аршавиной на восстановление носа: «Специалист такой есть»

Фото: Instagram @arshavina_alisia_7, @alana_mamaeva; 5-tv.ru

По словам экс-супруги футболиста Павла Мамаева, медики уже помогали девушкам вернуть красоту в очень тяжелых ситуациях.

Модель и правозащитник в сфере пластической реконструктивной хирургии Алана Мамаева рассказала, что надежда на восстановление носа у Алисы Аршавиной есть. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru 34-летняя модель поделилась, что знает способного вернуть былую красоту хирурга.

«Есть специалист, который может ей помочь. Я его знаю. Если я не ошибаюсь, кто-то от ее (Аршавиной — Прим. ред.) имени, возможно, уже к нему уже обращался», — сказала она.

Мамаева также отметила, что схожие истории с тяжелой болезнью на ее памяти были и заканчивались они благополучно.

«Похожие ситуации уже врачи восстанавливали, возможно не в один этап, а в несколько. Есть девочка, у которой похожая ситуация с носом. Но она делала нос в течении двух лет. Сейчас все в порядке, все нормально. У нее не было никаких сопутствующих заболеваний», — заверила Мамаева.

Бывшая жена звезды «Зенита» Андрея Аршавина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания, в результате которого ее нос фактически исчезает. Женщина перенесла шесть операций и пережила угрозу сепсиса. Долгое время она надеялась, что вскоре врачи смогут восстановить лицо. Но медики пока не готовы браться за ее случай, ссылаясь на то, что вмешательство опасно из-за высокого риска осложнений.

Стоит отметить, что Алана Мамаева также сталкивалась с проблемами пластики носа, однако ее случай не связан с болезнью. Девушка просто желала улучшить внешний вид. Нос она исправляла четырежды. Это привело к тому, что модель не могла дышать. Кроме того, после использования специального препарата в носу модели образовалась дырка, что вновь потребовало вмешательства хирургов.

Как ранее писал 5-tv.ru, пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой.

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