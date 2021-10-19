Сексуальное влечение — величина нестабильная. Зачастую дело не в угасших чувствах, а в необходимости привести в порядок здоровье!

Сексуальное влечение у женщин может усиливаться и ослабевать под влиянием многих факторов, в том числе возраста, состояния физического и психического здоровья. Но не всегда причина снижения либидо у представительниц прекрасного пола очевидна.

Притяжение и желание интимной близости — это инстинкт. Нормального уровня либидо не существует, если только оно не отсутствует вовсе. Кому-то секс нужен каждый день, другим хватает раза в неделю, а то и в месяц. Все зависит от собственных ощущений человека и его партнера, от совместимости половой конституции. Но если обычное и приятное двоим положение дел меняется не в лучшую сторону, появляются проблемы.

Снижение либидо зачастую проявляется у женщин на фоне стресса, неуверенности в себе, тяжелого рабочего графика и недосыпа, депрессии. В медицинском плане такое возможно при гормональных сбоях, менопаузе, ряде заболеваний и приеме некоторых лекарственных препаратов. Причину лучше искать вместе с врачом, однако есть пять безопасных способов, которые можно испробовать самостоятельно.

Правильное питание

Нерациональное питание является причиной многих проблем со здоровьем, сексуальным в числе прочих. Обилие вредной и тяжелой пищи ведет к развитию болезней, ожирению, депрессии. Кроме того, пристрастие к еде может стать сильнее, чем желание близости с мужчиной, так как это удовольствие гораздо более доступное и с ним не нужно «строить отношения». Пересмотрите режим питания, не переедайте, принесите на свой стол больше овощей, фруктов, зелени и ягод, а также белковых продуктов. Обратитесь за советом к диетологу или гастроэнтерологу.

Занятия спортом

Кровообращение в области малого таза у женщин тоже может иметь значение в вопросах, связанных с либидо. Сидячий образ жизни и узкие офисные юбки не способствуют свободе движений. Так что активность нужно проявлять самостоятельно. Фитнес, йога, регулярная зарядка, тренажерный зал, простые упражнения дома — выберите хоть что-то и разгоните кровь по венам! Приятным бонусом и фигура подтянется.

Снижение уровня стресса

Необходимость отдыха современной женщиной недооценивается. Раздражительность, эмоциональная уязвимость появляются в первую очередь от недосыпа. Каждая стремится быть максимально продуктивной женой, матерью, другом, профессионалом. А спать когда? Определите четкое время для труда и для отдыха, откажитесь от переработок — всех денег не заработаешь, а здоровье одно. Чтобы нормализовать сон, понадобится некоторое время, но постепенно выработается привычка. Чтобы было проще перейти на новый режим, составляйте расписание дня, не забывая включать в него передышки.

Откровенный разговор с партнером

Как бы трудно и неловко ни было, обсуждать проблемы в постели необходимо. В этом нет ничего постыдного, ведь у каждой пары хоть раз возникает вопрос интимного плана, который требует решения при участии обоих партнеров. Как советует 7Дней.ru, если секса вам не хочется, и вы видите недовольство партнера, скажите ему правду. Во-первых, он должен знать, что не виноват в снижении вашего либидо (если действительно не виноват), во-вторых, в любом деле одна голова хорошо, а две лучше.

Разнообразие сексуальной жизни

Иногда пара пушистых наручников может выгнать все проблемы из супружеской постели. Даже если вам не кажется, что интимная жизнь стала скучной, не лишним будет попробовать что-то новенькое. Вариантов, как и подручных средств — огромное количество. Поговорите с партнером о его фантазиях, опишите ему эксперименты, о которых сами давно мечтаете. Один этот разговор может подействовать на пару возбуждающе. Не говоря о воплощении. Изменить настроение в собственной спальне вам под силу, не сомневайтесь!

Как упоминалось выше, причины снижения сексуального влечения могут быть сугубо медицинскими. Не забывайте вовремя посещать лечащего врача и следить за изменениями в своем состоянии. Своевременно обращайтесь к специалистам.

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