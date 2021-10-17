Весь интернет пестрит мифами о том, что существует целых 11 видов женского оргазма. Возникает ощущение, что женщина может испытывать оргазм практически ото всего на свете. Самыми популярными считаются: клиторальный, вагинальный, анальный и множественный. Звучит очень многообещающе и запутано, поэтому 5-tv.ru решил разобраться в этом вопросе вместе с сексологом, психологом и экспертом Центра сексуального и семейного воспитания Надеждой Петрасовой.

«Существует несколько зон стимуляции. Самая известная из них — это клитор, его наружная или внутренняя часть. Однако самый главный сигнал всегда посылает мозг», — рассказывает эксперт.

Ведь по сути своей оргазм — это сложный психофизиологический процесс. Он лежит глубоко в головном мозге. Поэтому можно смело говорить, что оргазм — един и его можно вызвать при помощи различных эрогенных зон во время секса. Научно доказано, что женщина может получать до четырех оргазмов за один половой акт. Этой статистике подвержено 20% женщин.

Как испытывать оргазм, если его никогда не было?

«Стимулировать оргазм могут ласки, голос мужчины, его запах. Особенно запах! Если девушке нравится естественный запах мужчины, то она получит с ним идеальное удовольствие и именно этот мужчина будет прекрасно ей подходить», — поделилась сексолог.

Предварительные ласки

Перед достижением оргазма важно уделять время предварительным ласкам. А если женщина помогает партнеру, направляет его по тем зонам, где она получает максимальное удовольствие, — то вероятность достижения оргазма повышается до 60%.

Эрогенные зоны

Второй этап это стимулирование эрогенных зон женщины. Так она не только возбуждается, но и расслабляется. И мозг посылает сигналы, что сегодня у нее будет оргазм. Тело начинает готовиться.

Приятная расслабляющая обстановка

Это может быть и романтический ужин, теплая ванна, зажженные свечи по всей комнате, немного вина или романтическая музыка. Важно воздействовать на все каналы восприятия.

Разнообразьте секс

Не бойтесь разнообразить секс. Одна поза может быстро надоесть, поэтому их стоит регулярно менять, пробовать что-то новое. Приобретите вибраторы, наручники, другие товары для секса. Экспериментируйте.

Прислушивайтесь к партнеру

Важно постоянно прислушиваться к своему партнеру, постоянно разговаривать о сексе, расслаблять во время полового акта и тогда оргазм вам будет обеспечен.

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