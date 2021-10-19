«Люда спивается в нищете»: знакомые певицы Людмилы Исуповой забили тревогу

Единственная женщина, которая пела в мужском коллективе ансамбля «Песняры», оказалась в беде. Она начала вести затворнический образ жизни, из квартиры пропала вся мебель.

Знакомые и близкие друзья белорусской певицы Людмилы Исуповой забили тревогу. По их словам, ныне единственная экс-солистка ансамбля «Песняры» находится в тяжелой ситуации. Из-за невостребованности на сцене, она больше месяца ведет затворнический образ жизни, никуда из своей квартиры не выходит и пьет много алкоголя. Из квартиры куда-то пропала вся мебель. Об этом 5-tv.ru сообщила близкая подруга исполнителей ансамбля «Песняры» Антонина Саврасова-Абрамова, которая недавно наведалась в гости к исполнительнице.

«В квартире нет мебели, сама она в нетрезвом состоянии <…> Я не знаю, кто ей приносит вино, откуда она деньги берет. Может, ее кто-то спаивает», — рассказала Саврасова-Абрамова.

Кроме того, близкая подруга Исуповой добавила, что сейчас певицу навещает ее сын с невесткой. Но даже родные люди никак не могут повлиять и изменить ситуацию. И Исуповой срочно требуется помощь.

«Для начала ей нужна психологическая помощь. Ее необходимо вывести из состояния ступора и запоя, которое длится уже месяц, а может быть и больше», — добавила Саврасова-Абрамова.

Знакомые певицы надеются, что если начать оказывать помощь Исуповой уже сейчас, ее можно спасти и вернуть к нормальной жизни. Чего, к сожалению, не удалось сделать Леониду Борткевичу.

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