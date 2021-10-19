Что стало с внуком Сергея Никоненко после смерти матери от рака?

Невестка актера скончалась десять лет назад, оставив трехлетнего сына на попечении его отца и бабушки с дедушкой.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко рассказал, как складывается жизнь его внука после смерти матери, невестки актера, от рака мозга десять лет назад.

По словам Никоненко, сегодня мальчику, которого зовут Петр, 13 лет, он учится и живет в международной школе-пансионе. Юноша уже привык к самостоятельности и не просится домой, отмечает актер.

«Для нас он и внук, и сын. Петр раньше жил с нами, а потом поступил в учебное заведение самостоятельно, сдал сложные экзамены. <…> Экзамены продолжались два дня по шесть часов. Результат нам сообщили только через месяц. Все это время Петя безумно переживал», — поделился Никоненко в эфире телеканала «Россия-1».

Актер и его супруга, актриса Екатерина Воронина, гордятся внуком и считают его талантливым юношей.

«В эту школу по блату никто не пройдет, нужно иметь голову и желание учиться. Петя — молодец», — подчеркивает Воронина.

Никоненко был трижды женат. Первая супруга актера Ирина, с которой он был знаком с детства, не хотела иметь детей и, забеременев, сделала втайне от актера аборт. Никоненко узнал об этом и подал на развод после двух лет семейной жизни. Брак с модельером Евгенией Соловьевой был коротким — всего полтора года — и не дал супругам детей.

С третьей супругой Екатериной Ворониной Никоненко счастлив почти 50 лет. В семье актеров родился сын Никанор, жена которого умерла от онкологии, оставив мужа с маленьким сыном Петром. Сейчас сын Никоненко женат вторым браком, в котором у него родились две дочери — Екатерина и Елизавета.

Как ранее писал 5-tv.ru, Сергей Никоненко откровенно рассказал о двух своих неудачных браках.