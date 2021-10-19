Миро предупредила Макееву о предательстве четвертого мужа: «Прилетит и тебе»

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Ника Шумерская
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Блогер Миро предсказала проблемы при разводе Макеевой с Мальковым

Миро предупредила Макееву о предательстве четвертого мужа: «Прилетит и тебе»

Фото: Instagram @makeevan

Блогер уверена, что причина, по которой Светлана Малькова столкнулась с проблемами, могут принести беды и звезде мюзиклов.

Блогер Елена Миро предсказала тяжелое будущее звезде мюзиклов Анастасии Макеевой, если певица останется в браке с многодетным Мальковым. Недавно стало известно, что экс-супруга Романа Малькова выиграла в суде два дела против бывшего мужа, отца ее четверых детей. Однако многодетный папа не согласился с тем, что будет должен выплачивать родным детям 50 тысяч рублей — примерно по 16 тысяч каждому ребенку — и подал встречный иск. Мальков настаивает, чтобы теперь бывшая супруга платила алименты на их 16-летнего сына.

«Никак не могу понять, неужели отец детей не хочет, чтобы его дети получали образование, чтобы развивались? Я пытаюсь сделать все возможное и невозможное. <…> Но это еще не все. Роман также подал на меня два иска, и один иск — это алименты на содержание Андрея. Тут я уже не готова комментировать», — написала Светлана Малькова в своем аккаунте Instagram.

Блогер Лена Миро от души возмутилась и призвала к разуму Макеевой, заявив, что любовью тут и не пахнет и что она искренне жалеет актрису.

«Зачем тебе этот комичный Ромка, который подает иски на мать своих детей и жмет несчастный полтос на троих ребятишек? Логика, здравый смысл, ау! Где вы там потерялись?» — объяснила свою позицию блогер.

В будущем такая неприкрытая жадность может перерасти в крупные финансовые проблемы, а потому стоит задуматься уже сейчас, насколько надежен находящийся рядом с актрисой мужчина.

«У тебя есть квартира, какие-никакие (больше все-таки никакие) роли. С голоду не умрешь. Без крова на улице не останешься. <…> Рано или поздно наступит момент, когда иск от Ромки-сутяжки прилетит и тебе. Ты хоть в квартире-то его не прописывай да крупные покупки не делай до того, как с ним разведешься. От всей души совет», — предостерегла обозревательница звездной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Малькова разгромила мужа Макеевой в суде.

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