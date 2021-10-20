Сергей Безруков заболел коронавирусом: «Иммунитет сдал». Известный российский актер сообщил об ухудшении состояния здоровья утром в среду, 20 октября, на своей странице в Instagram.

«Ну, вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать. В данном случае перечитать. Всем здоровья! Всем добра! Всем любви!» — рассказал актер.

Instagram @s_bezrukov

Народный артист России также уточнил, что из-за болезни, спектакли с его участием придется перенести на другие даты.