Большинство людей скрывают свои истинные желания. Но часто дело не в стеснении, а просто в незнании своих предпочтений. Так, у одного из партнеров может быть скрытый «фетиш», который может значительно разнообразить вашу сексуальную жизнь и увеличить удовольствие. Как определить этот самый «фетиш», рассказал в своем материале WMJ.ru.

Одежда и поведение

Обратите внимание: если ваш партнер или вы предпочитаете обтягивающую кожаную одежду или шипы — возможно, вам нравится БДСМ развлечения. Может, кто-то из вас уделяет особое внимание ногам — тогда это уже фут-фетиш.

Вопросы о сексуальном прошлом

Партнер пытается узнать о ваших сексуальных экспериментах. Возможно, он таким образом определяет вашу готовность к новым секс-свершениям. Можно поделиться вашими фантазиями, составить список предпочтений и сверить их. Так вы будете яснее понимать, чего вы хотите и что вы можете сделать вместе со своим партнером. Может, это секс втроем? Или связывание? Или порка? В любом случае такие разговоры сильно сближают любую пару.

Совместный просмотр порно

Ваш партнер может предложить вам посмотреть порно. Так он определит вашу реакцию на его фетиш. Во время просмотра он будет отслеживать мимику вашего лица, чтобы понять — поддержите вы его или нет.

Шутки про фетиш

Если вам понравился фетиш вашего партнера, то вскоре он в шутку предложит опробовать эту забаву. Другой вариант: он скажет, что ему приснилось то, как вы занимаетесь «этим». Ну а если вам не понравился совместный просмотр «запретного» кинематографа, то либо ваш партнер продолжит удовлетворять себя с ним в одиночестве, либо найдет более подходящего партнера для этого.

Попытки совершить фетиш

Если во время секса партнер возбуждается от шлепка или, например, получает удовольствия от сильного дерганья за волосы — тогда, скорее всего, ему не терпится попробовать БДСМ. Случайный игривый шлепок может быть совсем не «случайным».

Повторение

Если партнеру хочется видеть вас в чулках и на каблуках, то в этом нет ничего особенно. Однако если он не может возбудиться без этого и просит заниматься сексом только в таком образе, тогда простое постельное увлечение перерастает в настоящий фетиш.

Важно помнить, если вы были шокированы признанием вашего партнера, то негативная реакция может причинить сильную боль. Поэтому даже если вы не согласны, вам стоит побольше знать о предпочтении партнера. Всегда можно найти компромисс или, если вы будете не против, позволить ему развлекаться со своим фетишем в одиночку.

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