Массовый стриптиз устроили итальянские стюардессы в центре Рима
Итальянские стюардессы разделись в знак протеста в центре Рима
Фото: depositphotos / nelyninell
Оголившись, бортпроводницы выразили протест против ликвидации своей авиакомпании.
Около 30 бортпроводниц итальянской авиакомпании Alitalia разделись в знак протеста против ее ликвидации. Свою акцию стюардессы устроили на площади Капитолийского холма в центре Рима. Видеозапись с места события опубликовал профсоюз USB.
На кадрах видно, как бортпроводницы выстраиваются в несколько рядов и снимают с себя униформу, оставаясь в ночных сорочках. Затем они начинают синхронно хлопать в ладоши и скандировать: «Мы — Alitalia».
По данным римской газеты il Messaggero, бортпроводницы протестуют против условий, в которых оказались они и их коллеги после ликвидации Alitalia и создания новой авиакомпании Ita.
Уточняется, что Alitalia прекратила полеты с 15 октября, при этом из десяти тысяч ее бывших сотрудников в Ita были наняты только 2,8 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американскую актрису Алиссу Милано, звезду сериала «Зачарованные», задержали на демонстрации у Белого дома в США. Вместе с другими участниками акции она протестовала против действующей системы голосования в стране.
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