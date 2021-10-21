Массовый стриптиз устроили итальянские стюардессы в центре Рима

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Алексей Хитров
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Итальянские стюардессы разделись в знак протеста в центре Рима

Массовый стриптиз устроили итальянские стюардессы в центре Рима

Фото: depositphotos / nelyninell

Оголившись, бортпроводницы выразили протест против ликвидации своей авиакомпании.

Около 30 бортпроводниц итальянской авиакомпании Alitalia разделись в знак протеста против ее ликвидации. Свою акцию стюардессы устроили на площади Капитолийского холма в центре Рима. Видеозапись с места события опубликовал профсоюз USB.

На кадрах видно, как бортпроводницы выстраиваются в несколько рядов и снимают с себя униформу, оставаясь в ночных сорочках. Затем они начинают синхронно хлопать в ладоши и скандировать: «Мы — Alitalia».

По данным римской газеты il Messaggero, бортпроводницы протестуют против условий, в которых оказались они и их коллеги после ликвидации Alitalia и создания новой авиакомпании Ita.

Уточняется, что Alitalia прекратила полеты с 15 октября, при этом из десяти тысяч ее бывших сотрудников в Ita были наняты только 2,8 тысячи человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американскую актрису Алиссу Милано, звезду сериала «Зачарованные», задержали на демонстрации у Белого дома в США. Вместе с другими участниками акции она протестовала против действующей системы голосования в стране.

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