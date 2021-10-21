Похудевшая Долина показала редкое фото с дочерью Ангелиной: «Две сестренки!»

Поклонники не перестают восхищаться новым образом помолодевшей благодаря диете 66-летней певицы.

Народная артистка России Лариса Долина опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото с дочерью Ангелиной Миончинской. Поклонники были на седьмом небе от счастья (судя по комментариям), так как аккаунт их кумира наконец восстановлен и доступен после блокировки. Фанаты также пришли в восторг от моложавого вида 66-летней знаменитости, которая выглядит, по их мнению, как сестра, а не мама 38-летней Миончинской.

«Не выдержала… Очень нравится настроение этого фото… Линуська моя…» — подписала кадр Долина.

Специальная диета, разработанная для артистки профессионалами, помогла ей сбросить более 20 килограммов. За обновлением внешности последовало обновление гардероба и образа в целом. Стиль звезды джаза не оставил равнодушными ни коллег по цеху, ни преданную публику. Фото мамы и дочки оценили более восьми тысяч человек, под кадром тут же появились сотни хвалебных од красоте двух блондинок.

Instagram @larisa.dolina.official

«Лариса Александровна, ребенок очень похожа на вашу маму»;

«Так похожи? Вы красавицы!»

«Две сестренки, красотки!»

«Какая нежная красота мамы и дочки на этом фото»;

«Какие вы молодые, хорошенькие и солнечные. Просто светитесь!» — писали комментаторы.

Как пишет 7Дней.ru, еще пару лет назад Долина выглядела на свои годы и отличалась упитанной фигурой. Но к своему 66-летию в сентябре она преобразилась кардинально. По словам самой исполнительницы, именно стройность и вернувшаяся свежесть подвигли ее на смелые поступки, например, публикацию фото в купальнике. Критика хейтеров ее теперь совершенно не беспокоит.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, певец Алексей Чумаков продемонстрировал свое видение новой внешности Ларисы Долиной. Вышло с юмором и… Усами!