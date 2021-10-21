Диверсант-убийца: кардиолог перечислил смертельные последствия гипертонии

Врач Тамаз Гаглошвили рассказал, чем может грозить повышенное давление и как лечить заболевание.

Чем опасны сердечно-сосудистые заболевания? Что такое гипертония и что ее вызывает? Какое давление врачи считают нормальным? Как лечить высокое давление? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Тамаз Гаглошвили — врач-кардиолог, победитель Всероссийского конкурса «Лучший блог о кардиологии глазами пациентов».

По словам специалиста, каждый год в мире от сердечно-сосудистых заболеваний умирают 17,5 миллиона человек. При этом Россия находится в «красной зоне»: каждый второй россиянин умирает от сердечно-сосудистых заболеваний либо от их осложнений: инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. А каждый третий мужчина в РФ не доживает до 60 лет из-за подобных заболеваний.

Причин развития сердечно-сосудистых заболеваний много. Это ожирение, курение, диабет, малоподвижный образ жизни, а также гипертония. Если запустить болезнь последствия будут очень чреваты, предупредил кардиолог.

Почему возникает гипертония

Гипертония — это самое распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. Оно характеризуется стабильно повышенным артериальным давлением.

«Гипертоническая болезнь, нелеченая болезнь является основной причиной сердечной и почечной недостаточности, вплоть до диализа, то есть когда человека подключают к аппарату искусственной почки», — подчеркнул врач.

Статистика по гипертонии, к слову, не менее пугающая. Как отметил Гаглошвили, в России на 2017 год страдало гипертонией около 46% населения. При этом в статистику попали только те, кто пришел к врачу и которым поставили диагноз.

Какое давление считается нормой

Нормальным давлением для любого человека в любом возрасте является 135 на 85 и меньше. Кардиолог предостерегает: если у вас постоянно повышенное 140/150/160 на 90 и вы это мотивируете своим «нормальным» состоянием, вы рискуете только усугубить ситуацию. В таком случае человек находится в зоне огромного риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сердечной и почечной недостаточности.

Как лечить гипертонию

Как утверждает кардиолог, недостаточно только принимать лекарства, понижающие давление. Лечение должно быть комплексным.

«Очень важно не просто принимать лекарства от давления, но также контролировать цифры артериального давления. Огромное влияние имеют не медикаментозные методы лечения: снижение веса, сон, минимизация стрессов, исключение вредных привычек, курения, злоупотребления алкоголем, повышение физической активности», — считает Гаглошвили.

Помимо этого, стоит есть меньше соли и продуктов, которые содержат много натрия. Следует ограничить потребление полуфабрикатов, консервов, сыров и колбас.

«Соблюдая все эти правила и контролируя артериальное давление в целевых значениях человека, мы максимально себя можем обезопасить от раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, а сердечно-сосудистые заболевания сейчас помолодели», — предупредил эксперт.

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